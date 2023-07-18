Куда государство направляет рекордные средства от приватизации-2023 — Finance.ua

Куда государство направляет рекордные средства от приватизации-2023 Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Куда государство направляет рекордные средства от приватизации-2023

Все средства, вырученные государством в 2023 году от приватизации, идут на покрытие дефицита бюджета, но впоследствии тратятся исключительно на нужды нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в комментарии ЭП.

По ее словам, в государственный бюджет с начала текущего года поступило 2 млрд гривен от приватизации государственного имущества, при этом треть, а именно 683,7 млн — в июне.

Она также подчеркнула, что поступления от приватизации идут на покрытие дефицита государственного бюджета. Но направляются — исключительно на нужды национальной безопасности и обороны.

По словам Пидласой, больше всего средств поступило от приватизации таких объектов:

здания отеля «Эрмитаж» — 311 млн грн,

ЕМК ГП «Укроборонресурсы» — 210 млн грн,

Усть-Дунайский порт — 201 млн грн,

Стороныбабский спиртзавод — 142 млн грн,

ЕМК ГП «Электронмаш» — 120,8 млн грн,

отель «Власта» — 115 млн грн.

За первое полугодие 2023 года поступления от приватизации в общий фонд государственного бюджета составили 1,8 млрд гривен, что больше на 73,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и в 6,1 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Справка Finance.ua:

малая приватизация в Украине во время войны побила десятилетний рекорд. По данным Фонда госимущества, 73% проданных объектов в 2023 году имели финальную ставку до 1 млн гривен;

как утверждают в ФГИУ, в основном это были заброшенные объекты административной недвижимости в небольших городках и селах;



кроме того, Фонд государственного имущества начинает приватизацию изъятых у российских олигархов активов, первые торги по продаже аграрной компании Инвестагро пройдут 10 августа на Prozorro.Продажи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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