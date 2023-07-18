Куда государство направляет рекордные средства от приватизации-2023 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Куда государство направляет рекордные средства от приватизации-2023

Казна и Политика
26
Куда государство направляет рекордные средства от приватизации-2023
Куда государство направляет рекордные средства от приватизации-2023
Все средства, вырученные государством в 2023 году от приватизации, идут на покрытие дефицита бюджета, но впоследствии тратятся исключительно на нужды нацбезопасности и обороны.
Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в комментарии ЭП.
По ее словам, в государственный бюджет с начала текущего года поступило 2 млрд гривен от приватизации государственного имущества, при этом треть, а именно 683,7 млн — в июне.
Она также подчеркнула, что поступления от приватизации идут на покрытие дефицита государственного бюджета. Но направляются — исключительно на нужды национальной безопасности и обороны.

Читайте также: Приватизация в Украине: кто и зачем покупает самые дорогие лоты

По словам Пидласой, больше всего средств поступило от приватизации таких объектов:
  • здания отеля «Эрмитаж» — 311 млн грн,
  • ЕМК ГП «Укроборонресурсы» — 210 млн грн,
  • Усть-Дунайский порт — 201 млн грн,
  • Стороныбабский спиртзавод — 142 млн грн,
  • ЕМК ГП «Электронмаш» — 120,8 млн грн,
  • отель «Власта» — 115 млн грн.
За первое полугодие 2023 года поступления от приватизации в общий фонд государственного бюджета составили 1,8 млрд гривен, что больше на 73,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и в 6,1 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • малая приватизация в Украине во время войны побила десятилетний рекорд. По данным Фонда госимущества, 73% проданных объектов в 2023 году имели финальную ставку до 1 млн гривен;
  • как утверждают в ФГИУ, в основном это были заброшенные объекты административной недвижимости в небольших городках и селах;
  • кроме того, Фонд государственного имущества начинает приватизацию изъятых у российских олигархов активов, первые торги по продаже аграрной компании Инвестагро пройдут 10 августа на Prozorro.Продажи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.