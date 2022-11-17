Малая приватизация: онлайн-аукционы уже принесли бюджету ₴500 миллионов — Finance.ua

Малая приватизация: онлайн-аукционы уже принесли бюджету ₴500 миллионов Сегодня 21:35 — Казна и Политика

Малая приватизация: онлайн-аукционы уже принесли бюджету ₴500 миллионов

От успешных аукционов малой приватизации, состоявшихся на платформе Prozorro.Продажи, в бюджеты разных уровней поступило 499,6 млн грн.

Об этом сообщает ГП «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке

«С 19 сентября в системе Prozorro.Продажи возобновили работу аукционы по малой приватизации. С этого времени Фонд государственного имущества Украины успешно провел 51 аукцион общей стоимостью 499,6 млн грн, которые уже поступили в бюджет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в статусе закрытия находятся еще 110 аукционов на общую сумму 1,19 млрд грн.

В частности, на прошлой неделе состоялось 12 успешных аукционов с ростом стартовой цены лота в 2,8 раза, от которых в бюджет поступят более 160 млн. грн.

На этой неделе запланировано 37 онлайн-аукционов по приватизации государственного и коммунального имущества.

Как сообщалось, в течение октября в системе Prozorro.Продажи был проведен 181 аукцион по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Почти каждые пятые торги завершились успешно. В результате сумма продажи активов за месяц составила 643 млн грн.

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Укрінформ По материалам:

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