Малая приватизация: онлайн-аукционы уже принесли бюджету ₴500 миллионов — Finance.ua

Малая приватизация: онлайн-аукционы уже принесли бюджету ₴500 миллионов
От успешных аукционов малой приватизации, состоявшихся на платформе Prozorro.Продажи, в бюджеты разных уровней поступило 499,6 млн грн.
Об этом сообщает ГП «Прозорро.Продажи» в Фейсбуке.
«С 19 сентября в системе Prozorro.Продажи возобновили работу аукционы по малой приватизации. С этого времени Фонд государственного имущества Украины успешно провел 51 аукцион общей стоимостью 499,6 млн грн, которые уже поступили в бюджет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в статусе закрытия находятся еще 110 аукционов на общую сумму 1,19 млрд грн.
В частности, на прошлой неделе состоялось 12 успешных аукционов с ростом стартовой цены лота в 2,8 раза, от которых в бюджет поступят более 160 млн. грн.
На этой неделе запланировано 37 онлайн-аукционов по приватизации государственного и коммунального имущества.
Как сообщалось, в течение октября в системе Prozorro.Продажи был проведен 181 аукцион по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Почти каждые пятые торги завершились успешно. В результате сумма продажи активов за месяц составила 643 млн грн.
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