Концентрация банковского капитала и приватизация госбанков в Украине возможна — эксперт о будущем украинской банковской сферы — Finance.ua
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Концентрация банковского капитала и приватизация госбанков в Украине возможна — эксперт о будущем украинской банковской сферы

Казна и Политика
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Концентрация банковского капитала и приватизация госбанков в Украине возможна — эксперт о будущем украинской банковской сферы
Концентрация банковского капитала и приватизация госбанков в Украине возможна — эксперт о будущем украинской банковской сферы
Будущее украинской банковской системы стало объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников, и одна из стратегий развития системы состоит в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков.
Такое мнение по поводу будущего украинской банковской системы в эксклюзивном комментарии УНН высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
«Будущее украинской банковской системы стало объектом активного обсуждения среди экономистов и членов правительства, и одной из возможных стратегий развития системы является концентрация банковского капитала и приватизация государственных банков. Но мы должны понимать, что банковская система не существует сама по себе. Это лакмусом уровня экономического развития страны и культивируемых в ней трендов», — отметила эксперт.
Среди важных вопросов, стоящих перед банковской системой страны, эксперт отметила необходимость обеспечения понятных и единых для всех правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

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По ее словам, история украинского бизнеса по сравнению с европейскими странами пока достаточно ограничена во времени, но, в то же время, ее развитие имеет бешеную скорость. Это проявляется в попытках соответствовать мировым стандартам и требованиям развитой современности.
«Наша история — это как за год пережить несколько десятилетий устойчивого и взвешенного развития, которое прошли другие развитые страны. Именно в таком темпе с кардинально резкими изменениями продолжает свое развитие и банковская система Украины. Поэтому я считаю, что в ближайшие годы произойдет трансформация банковской системы со значительным уровнем изменений», — отметила Елена Соседка, по мнению которой будущие изменения сопоставимы с происходившими в течение 2014−2015 годов.
В частности, примером такой трансформации она отметила развертывание в Украине концепции Open Banking, которая уже требует создания и провозглашения четких стандартов и понятных правил работы, ведь это будет совершенно новая для украинского рынка модель.
В целом, по мнению соучредителя экосистемы Concord Fintech Solutions, преимущества столь быстрого развития украинской банковской системы заключаются в повышении ее устойчивости, росте конкурентоспособности украинских банков на международном рынке и в возможности для банков достичь еще более высоких стандартов обслуживания клиентов и управления рисками.
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По материалам:
УНН
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