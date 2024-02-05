С начала года Фонд госимущества привлек на приватизационных аукционах 534 миллиона — Finance.ua
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С начала года Фонд госимущества привлек на приватизационных аукционах 534 миллиона

Казна и Политика
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С начала года Фонд госимущества привлек на приватизационных аукционах 534 миллиона
С начала года Фонд госимущества привлек на приватизационных аукционах 534 миллиона
Фонд государственного имущества Украины с начала 2024 года уже провел 31 успешный приватизационный аукцион и рассчитывает привлечь в бюджет около 534 млн грн.
Об этом сообщил в эфире общенационального марафона «Единые новости» глава ФГИУ Виталий Коваль.
«Мы начали год очень активно, и по сравнению с январем прошлого года в государственный бюджет поступит несколько десятков миллионов гривен. Так, с начала года уже прошел 31 успешный аукцион и в государственный бюджет будет привлечено около 534 млн грн», — рассказал Коваль.
Также глава ФГИ напомнил, что в январе в госбюджет поступили первые средства подсанкционных лиц — 32 млн грн, часть из которых была получена от национализированных предприятий российского олигарха Олега Дерипаски.
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«В орбите Дерипаски в Украине было 11 предприятий, и эти полученные средства — средства одного из этих предприятий», — отметил глава Фонда госимущества.
Он также добавил, что начало изъятия средств подсанкционных лиц в Украине должно служить примером для других стран, присоединившихся к санкционному треку.
«Мы таким образом всем странам показываем: Украина начала работать с санкционными активами — теперь очередь за вами. Если мы не будем изымать эти активы, то и другие государства будут медлить с этим», — сказал Коваль.
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Как сообщалось, в феврале 2023 года по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске. Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер».
Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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