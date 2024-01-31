Госбюджет получил первые конфискованные средства подсанкционных лиц — Finance.ua
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Госбюджет получил первые конфискованные средства подсанкционных лиц

Казна и Политика
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Госбюджет получил первые конфискованные средства подсанкционных лиц
Госбюджет получил первые конфискованные средства подсанкционных лиц
Государственный бюджет Украины получил первые конфискованные средства подсанкционных лиц.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен уже поступили в государственный бюджет», — сказано в сообщении.
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Речь идет о собственных средствах таких коллаборантов, как Ворон и Сальдо и финансах с предприятия российского олигарха Дерипаски.
«Это стало возможным благодаря совместной работе Правительства, Минюста, ФМГУ, правоохранительных органов и судебного звена. Фонд, получив решение суда, принимает меры по максимально эффективному управлению и распоряжению взысканными активами. В том числе инициирует снятие ранее наложенных арестов», — добавили в пресс-службе Фонда.

Справка Finance.ua:

  • в мае 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение конфисковать часть активов коллаборанта Владимира Сальдо, возглавившего оккупационную администрацию Херсона;
  • в феврале 2023 года Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен;
  • экс-замминистра юстиции Украины Дмитрий Ворона (2012−2014 гг.) с 2018 года начал работать внештатным советником «главы» оккупированного Крыма, в 2020 году занимал должность главы корпорации развития так называемой «Республики Крым».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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