ФГИ начал процедуру приватизации доли ТРЦ Ocean Plaza — Finance.ua

ФГИ начал процедуру приватизации доли ТРЦ Ocean Plaza Сегодня 12:35 — Фондовый рынок

ФГИ начал процедуру приватизации доли ТРЦ Ocean Plaza

Фонд государственного имущества Украины приступил к процедуре приватизации 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», являющегося владельцем ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины

Фонд формирует аукционную комиссию, которая будет определять условия и стартовую цену продаж санкционного актива, которые будут внесены на утверждение Кабинета Министров Украины.

Как заявил председатель ФГИУ Виталий Коваль, приватизация государственной доли ТРЦ Ocean Plaza происходит в четко определенном законом порядке.

«Санкционное имущество — важное для Фонда направление, ведь средства пойдут на восстановление страны, а компания получает новых проукраинских собственников», — отметил Виталий Коваль.

Фонд ожидает от ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» предоставления пакета документов о финансово-имущественном состоянии общества. Эта информация необходима для формирования виртуальной комнаты данных, где потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с подробными сведениями о выставленном активе. До конца февраля 2024 года ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» предоставит финансовую отчетность за прошлый год.

Справка Finance.ua:

Напомним, Фонд государственного имущества Украины — уполномоченный орган по управлению санитарными активами. В прошлом году правительство утвердило Порядок управления санкционным имуществом, согласно которому ФГИУ будет выставлять активы на Prozorro. Продажи, а полученные средства будут идти на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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