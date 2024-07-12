Гетманцев объяснил, почему в Украине массово закрывается бизнес — Finance.ua

Гетманцев объяснил, почему в Украине массово закрывается бизнес Сегодня 12:00 — Личные финансы

Гетманцев объяснил, почему в Украине массово закрывается бизнес

Независимо от причин выхода бизнеса с рынка, ключевой момент заключается в том, что общее количество ФЛП и компаний в Украине увеличивается. За первую половину 2024 года закрылось 92 тыс. ФЛП, а открылось новых 148,5 тыс. ФЛП.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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«На этой неделе широко разошлась новость, что в Украине ускорились темпы закрытия бизнеса. В частности, по данным YouControl, в первом полугодии в Украине закрылось ФЛП и компаний соответственно на 54% и 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зрады здесь точно нет», — написал Гетманцев.

По его словам, нового бизнеса (ФЛП, компаний) открывается гораздо больше, чем закрывается.

«В частности, в первом полугодии 2024 года новых ФЛП открылось на 61% больше, чем закрылось, а темпы регистрации новых ФЛП в годовом измерении выросли на 11%. Это свидетельствует, прежде всего, о возобновлении экономической активности», — констатировал нардеп.

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Он подчеркнул, что ускорение закрытия бизнеса — это объективный процесс, обусловленный прежде всего продолжающейся 2,5 лет войной, а также распространением практик использования ФЛП/компаний для целей налоговой оптимизации.

«Малому бизнесу проходится работать сейчас в тяжелейших условиях: по две-три воздушные тревоги в день, когда весь бизнес должен останавливать работу (в Харькове, Херсоне, Запорожье вообще под ежедневными обстрелами), а между ними — отключения электроэнергии на 4−6-8 часов (в зависимости от региона). Далеко не все способны потянуть работу в условиях генераторной экономики и удорожания энергоносителей, рост стоимости рабочей силы при ее одновременном дефиците из-за усиления мобилизации. Поэтому у многих просто закончились ресурсы и „запас прочности“», — объясняет Гетманцев.

Есть еще один аспект, о котором справедливо указали в самой компании YouControl, что речь может идти об отложенном спросе на закрытие бизнеса, владельцы которого столкнулись с трудностями из-за войны, но юридически начали процесс закрытия и выхода из бизнеса только сейчас.

Вместе с тем часть выведенного с рынка бизнеса использовалась для налоговой оптимизации.

«Это когда вместо старой ФЛП/компании, выбравшая лимит, засветилась в сомнительных операциях, сразу открываются новые единицы для уклонения от стандартного налогообложения, проверок, штрафов, что прежде всего присуще торговле», — отметил он.

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Определенное влияние на активизацию закрытия таких субъектов бизнеса оказали законодательные изменения.

Он напомнил, что с 1 августа 2023 года в Украине возобновили действовавший до начала полномасштабного вторжения налоговый режим, затем — возобновили налоговые проверки и вернули штрафные санкции. Введено обязательное РРО и выдача фискальных чеков, и часть тех, кто привык работать по-другому, вынуждены были прекратить деятельность. Это тоже способствует тому, что с рынка постепенно уходят и ФЛП, и бизнесы.

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