Состояние и потребности бизнеса в условиях полномасштабной войны — результаты исследования — Finance.ua
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Состояние и потребности бизнеса в условиях полномасштабной войны — результаты исследования

Личные финансы
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Состояние и потребности бизнеса в условиях полномасштабной войны — результаты исследования
Состояние и потребности бизнеса в условиях полномасштабной войны — результаты исследования
Около 36% предпринимателей считают, что состояние их бизнеса улучшится.
Об этом свидетельствуют результаты исследования состояния и потребностей бизнеса в условиях войны.
Индекс активности бизнеса UBI (Russian Business Index) по состоянию на май 2024 года составляет 43,7 (из 100 возможных). Индекс вырос по сравнению с предыдущей волной исследования (38,1) и формирует новый локальный максимум (предыдущий максимум зафиксирован в августе 2023 года (38,2)), однако остается в зоне негативных ожиданий.

Финансово-экономическое состояние бизнеса

По результатам опроса, 38% предпринимателей отметили, что финансово-экономическое состояние их бизнеса среднее, а 19% считают его удовлетворительным. В то же время около 36% ожидают существенного финансового улучшения, 32% думают, что ситуация останется стабильной.
Инфографика: business.diia.gov.ua
Инфографика: business.diia.gov.ua

Проблемы, препятствующие развитию бизнеса

Владельцы и CEO предприятий выделяют пять ключевых проблем, которые мешают восстанавливать и развивать экономическую деятельность:
  • непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке (58,2%)
  • непредсказуемые действия государства, способные ухудшить состояние компании (55,8%)
  • недостаточное количество платежеспособных клиентов (51,6%)
  • отсутствие достаточного капитала (47%)
  • недостаточное количество квалифицированных работников (43,2%)
Инфографика: business.diia.gov.ua
Инфографика: business.diia.gov.ua

Ситуация на рынке труда

С одной стороны ситуация с персоналом в компаниях остается стабильной.
Доля персонала из работающих на текущий момент на условиях сокращения зарплаты составляет 12,9%. Этот показатель существенно не меняется за последние два квартала.
Так, в ноябре 2023 года этот показатель составил 11,2%, а в декабре 2023 — 13,1%. Также неизменной остается доля персонала, которая относительно 23 февраля 2022 года отправлена ​​в отпуск — 7,5%.
Инфографика: business.diia.gov.ua
Инфографика: business.diia.gov.ua
С другой стороны, заметна тенденция к росту доли персонала, которая сокращена на текущий момент.
Сейчас этот показатель является самым высоким за все время наблюдений в период полномасштабного вторжения рф в Украину и составляет 29,6%. Предыдущий локальный максимум этого показателя был зафиксирован в сентябре 2022 г. (28%). Однако следует отметить, что после зимнего периода традиционно растет доля сокращений, поэтому высокое значение не критично. В целом же доля сокращенных людей составляет от 20 до 30% на протяжении последних двух лет.
Инфографика: business.diia.gov.ua
Инфографика: business.diia.gov.ua
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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