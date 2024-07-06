Исследование: украинский бизнес ответил, ожидает ли рост в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Исследование: украинский бизнес ответил, ожидает ли рост в 2024 году (инфографика)
Приблизительно 67% малых и средних предприятий в Украине планируют расширение в 2024 году. В среднем каждая компания наймет 11 сотрудников.
Об этом говорится в исследовании «Барометр амбиций МСБ 2024» по заказу Payoneer.
69% опрошенных украинских предприятий планируют нанимать местных работников. Также малые и средние предприятия планируют увеличить свои доходы в 2024 году. 67% из них ожидают улучшения состояния местной экономики.
Основными препятствиями для собственного развития малый и средний бизнес в Украине назвали нестабильные финансовые показатели — 42%, местные ограничения и внешние события — 41%.
Тренды в мировом малом и среднем бизнесе
Практически половина мирового малого и среднего бизнеса (МПБ) ориентируется на мировых клиентов или 46% опрошенных бизнесменов.
46% их клиентской базы являются международными и почти половина поставщиков, с которыми они работают, также являются международными.
Лидерами в количестве международных клиентов является Китай — 53% его малых и средних предприятий ориентируется на международного потребителя. Также высока доля — по 47% - в странах Европы, Южной Азии и Ближнего Востока. У украинских предпринимателей доля международных клиентов в размере 61%.
Основными преимуществами работы с международными рынками МПБ является доступ к клиентам и поставщикам — 56% и 53% опрошенных, и инновации — 56%. В среднем МПБ посылают в 13 стран товары и услуги и получают их из 10 стран.
В сравнении с 2022 годом представители малого и среднего бизнеса увеличили количество поставщиков. В среднем это на 8. Наибольший рост среди Азиатско-Тихоокеанского региона — 41% и Турции — 60%. Украинские МПБ увеличили долю поставщиков на 45%.
Большинство МПБ в мире, 54%, испытывают проблемы с электронными платежками. Речь идет об электронных платежах от третьих сторон, конвертации валюты в режиме реального времени и оплате через вебсайт.
Также только 21% могут принимать платежи в криптовалюте. Другие трудности с международными платежами связаны с комиссиями по переводам, задержкам с подтверждением платежей и курсам обмена валют.
Еще 40% считают процесс осуществления и получения международных платежей сложным
Наиболее неподготовленными МПБ считают себя в геополитических конфликтах — 43%, к экономическому спаду — 41% и к инфляции и валютной нестабильности.
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