Исследование: украинский бизнес ответил, ожидает ли рост в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Исследование: украинский бизнес ответил, ожидает ли рост в 2024 году (инфографика) Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Исследование: украинский бизнес ответил, ожидает ли рост в 2024 году (инфографика), freepik.com

Приблизительно 67% малых и средних предприятий в Украине планируют расширение в 2024 году. В среднем каждая компания наймет 11 сотрудников.

Об этом говорится в исследовании «Барометр амбиций МСБ 2024» по заказу Payoneer.

69% опрошенных украинских предприятий планируют нанимать местных работников. Также малые и средние предприятия планируют увеличить свои доходы в 2024 году. 67% из них ожидают улучшения состояния местной экономики.

Основными препятствиями для собственного развития малый и средний бизнес в Украине назвали нестабильные финансовые показатели — 42%, местные ограничения и внешние события — 41%.

Тренды в мировом малом и среднем бизнесе

Практически половина мирового малого и среднего бизнеса (МПБ) ориентируется на мировых клиентов или 46% опрошенных бизнесменов.

46% их клиентской базы являются международными и почти половина поставщиков, с которыми они работают, также являются международными.

Лидерами в количестве международных клиентов является Китай — 53% его малых и средних предприятий ориентируется на международного потребителя. Также высока доля — по 47% - в странах Европы, Южной Азии и Ближнего Востока. У украинских предпринимателей доля международных клиентов в размере 61%.

Читайте также Поступления в бюджет от игрового бизнеса выросли почти в три раза

Основными преимуществами работы с международными рынками МПБ является доступ к клиентам и поставщикам — 56% и 53% опрошенных, и инновации — 56%. В среднем МПБ посылают в 13 стран товары и услуги и получают их из 10 стран.

В сравнении с 2022 годом представители малого и среднего бизнеса увеличили количество поставщиков. В среднем это на 8. Наибольший рост среди Азиатско-Тихоокеанского региона — 41% и Турции — 60%. Украинские МПБ увеличили долю поставщиков на 45%.

Большинство МПБ в мире, 54%, испытывают проблемы с электронными платежками. Речь идет об электронных платежах от третьих сторон, конвертации валюты в режиме реального времени и оплате через вебсайт.

Также только 21% могут принимать платежи в криптовалюте. Другие трудности с международными платежами связаны с комиссиями по переводам, задержкам с подтверждением платежей и курсам обмена валют.

Еще 40% считают процесс осуществления и получения международных платежей сложным

Наиболее неподготовленными МПБ считают себя в геополитических конфликтах — 43%, к экономическому спаду — 41% и к инфляции и валютной нестабильности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.