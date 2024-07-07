Поступления в бюджет от игрового бизнеса выросли почти в три раза — Finance.ua

Поступления в бюджет от игрового бизнеса выросли почти в три раза Сегодня 18:13 — Казна и Политика

Поступления в бюджет от игрового бизнеса выросли почти в три раза

За первое полугодие 2024 года игорный бизнес уплатил в государственный бюджет налогами 8,4 млрд грн. Это почти в 3 раза больше аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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При этом налог на прибыль увеличился в 7,3 раза к предыдущему году, а НДФЛ — на 26,1%.

Гетманцев добавляет, что такое расхождение свидетельствует, что с налогом на выигрыши нужно поработать.

Также в июне 2024 года игровой бизнес уплатил налогами в 1,9 раза больше по сравнению с июнем прошлого года.

Напомним, в этом году в рейтинге стран по доходу в секторе онлайн-гемблинга США заняли первое место. Результаты исследования показывают значительный рост популярности этой отрасли по всему миру.

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