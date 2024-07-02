Украинский бизнес негативно оценивает свою деятельность: причины — Finance.ua

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Украинский бизнес негативно оценивает свою деятельность: причины

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Украинский бизнес негативно оценивает свою деятельность: причины
Украинский бизнес негативно оценивает свою деятельность: причины
Бизнес в июне второй раз подряд дал негативные оценки деловой активности.
Об этом свидетельствует Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в июне, опубликованный Нацбанком Украины.
ТОП-6 причин, почему бизнес негативно оценивает деловую активность:
  1. сохранение неопределенности относительно продолжительности войны,
  2. рост расходов бизнеса из-за дефицита электроэнергии вследствие российских атак на энергосистему и повышения тарифов,
  3. слабый инвестиционный спрос,
  4. ухудшение курсовых ожиданий,
  5. неблагоприятные тенденции на рынке труда,
  6. а также значительный дефицит квалифицированных работников.
Украинский бизнес негативно оценивает свою деятельность: причины

Проблемы по секторам

  • Предприятия промышленности ослабили оценки результатов своей деятельности на ближайшую перспективу под влиянием ухудшения ситуации безопасности, значительных перебоев с энергоснабжением и роста производственных затрат: секторальный индекс в июне составил 45.5 (в мае — 48.8). В отличие от предыдущего месяца, респонденты прогнозировали уменьшение объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов. Ужесточились негативные ожидания относительно уменьшения новых экспортных заказов, объемов незавершенного производства (невыполненных заказов), а также запасов сырья и материалов. В то же время несколько смягчились негативные оценки относительно остатков готовой продукции.
  • Предприятия торговли сохранили негативные ожидания по поводу результатов своей деятельности на фоне усложнения ситуации с энергоснабжением, повышения тарифа на электроэнергию и ухудшения курсовых ожиданий: секторальный индекс в июне составил 46.4 (в мае — 47.7). Торговые компании спрогнозировали дальнейшее уменьшение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, сохранили негативные оценки запасов / остатков товаров для продажи и были настроены на дальнейшее снижение торговой маржи.
  • Предприятия строительства значительно ослабили оценки своих экономических результатов из-за слабого инвестиционного спроса, длительных отключений электроэнергии и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс в июне составил 43.0 по сравнению с 49.8 в мае. Строители существенно ухудшили ожидания объемов строительства, новых заказов, сырья и материалов. В то же время сохранились положительные ожидания относительно объема закупки услуг подрядчиков на фоне усиления негативных оценок относительно их доступности.
  • Предприятия сферы услуг второй раз подряд наиболее сдержанно оценили результаты своей экономической деятельности и ухудшили ожидания экономических перспектив, учитывая отток квалифицированных кадров, увеличение затрат из-за дефицита электроэнергии и снижения спроса: секторальный индекс снизился до 39.7 в июне с 47.2 в мае. Респонденты существенно ухудшили оценки объема предоставленных услуг, а также усилили негативные ожидания объемов как новых заказов, так и услуг в процессе выполнения.
Предприятия промышленности, торговли и сферы услуг спрогнозировали усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, респонденты строительства были настроены на их незначительное замедление.
Ситуация на рынке труда усугубилась. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, самое существенное — в сфере услуг.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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