Украинский бизнес негативно оценивает свою деятельность: причины — Finance.ua

Украинский бизнес негативно оценивает свою деятельность: причины Сегодня 08:02

Украинский бизнес негативно оценивает свою деятельность: причины

Бизнес в июне второй раз подряд дал негативные оценки деловой активности.

Об этом свидетельствует Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в июне, опубликованный Нацбанком Украины.

ТОП-6 причин, почему бизнес негативно оценивает деловую активность:

сохранение неопределенности относительно продолжительности войны, рост расходов бизнеса из-за дефицита электроэнергии вследствие российских атак на энергосистему и повышения тарифов, слабый инвестиционный спрос, ухудшение курсовых ожиданий, неблагоприятные тенденции на рынке труда, а также значительный дефицит квалифицированных работников.

Проблемы по секторам

Предприятия промышленности ослабили оценки результатов своей деятельности на ближайшую перспективу под влиянием ухудшения ситуации безопасности, значительных перебоев с энергоснабжением и роста производственных затрат: секторальный индекс в июне составил 45.5 (в мае — 48.8). В отличие от предыдущего месяца, респонденты прогнозировали уменьшение объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов. Ужесточились негативные ожидания относительно уменьшения новых экспортных заказов, объемов незавершенного производства (невыполненных заказов), а также запасов сырья и материалов. В то же время несколько смягчились негативные оценки относительно остатков готовой продукции.

Предприятия торговли сохранили негативные ожидания по поводу результатов своей деятельности на фоне усложнения ситуации с энергоснабжением, повышения тарифа на электроэнергию и ухудшения курсовых ожиданий: секторальный индекс в июне составил 46.4 (в мае — 47.7). Торговые компании спрогнозировали дальнейшее уменьшение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, сохранили негативные оценки запасов / остатков товаров для продажи и были настроены на дальнейшее снижение торговой маржи.

Предприятия строительства значительно ослабили оценки своих экономических результатов из-за слабого инвестиционного спроса, длительных отключений электроэнергии и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс в июне составил 43.0 по сравнению с 49.8 в мае. Строители существенно ухудшили ожидания объемов строительства, новых заказов, сырья и материалов. В то же время сохранились положительные ожидания относительно объема закупки услуг подрядчиков на фоне усиления негативных оценок относительно их доступности.

Предприятия сферы услуг второй раз подряд наиболее сдержанно оценили результаты своей экономической деятельности и ухудшили ожидания экономических перспектив, учитывая отток квалифицированных кадров, увеличение затрат из-за дефицита электроэнергии и снижения спроса: секторальный индекс снизился до 39.7 в июне с 47.2 в мае. Респонденты существенно ухудшили оценки объема предоставленных услуг, а также усилили негативные ожидания объемов как новых заказов, так и услуг в процессе выполнения.

Предприятия промышленности, торговли и сферы услуг спрогнозировали усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, респонденты строительства были настроены на их незначительное замедление.

Ситуация на рынке труда усугубилась. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, самое существенное — в сфере услуг.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.