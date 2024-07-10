Повышение минималки: Гетманцев подал изменения в Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы — Finance.ua

Повышение минималки: Гетманцев подал изменения в Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы Сегодня 17:02 — Личные финансы

Повышение минималки: Гетманцев подал изменения в Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы

Правительство в Бюджетной декларации на 2025−2027 гг. предлагает отказаться от повышения минималки и прожиточного минимума, несмотря на то, что именно от этих показателей зависят размеры соцвыплат.

Согласно планам, минимальную заработную плану (МЗП) планируют оставить на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных — 3028 грн.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о подаче им предложений в Бюджетную декларацию на 2025−2027 гг. Среди прочего, чиновник предлагает все же увеличить МЗП.

Что предлагает изменить Гетманцев?

«Не могу поддержать предложения Кабинета Министров Украины по установлению размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы на 2025−2027 годы на уровне 2024 года», — говорится в документе.

Обосновывает свое несогласие Гетманцев тем, что с учетом прогноза индекса потребительских цен это будет означать, что «указанные стандарты и гарантии в реальном измерении в последующие три года сократятся более чем на 30%».

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Последствия. По его словам, заморозка социальных стандартов и гарантий на три года приведет к углублению и без того значительного разрыва в доходах населения (прежде всего работающего) с государствами ЕС, поставит под сомнение реализацию задачи по возвращению в Украину беженцев, а открытие после завершения войны границ для свободной через них передвижения будет стимулировать дальнейший отток трудовых ресурсов за пределы Украины.

Вместо этого Гетманцев предлагает такое увеличение МЗП и прожиточного минимума:

Также предлагается пересмотреть изменения ВВП на 2025 год в размере 2,7% и номинального ВВП в размере 8466 млрд грн.

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Третье предложение касается части «Государственная политика в сфере национальной безопасности и обороны». Гетманцев считает целесообразным рассмотреть возможность изменения расходов государственного бюджета на среднесрочный период на безопасность и оборону в следующих размерах:

на 2025 год — на сумму 2 826,8 млрд грн;

на 2026 год — 1 526,8 млрд грн;



на 2027 год -1 032,8 млрд грн.



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