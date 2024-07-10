Зарплаты в Украине выросли: у кого больше всего — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплаты в Украине выросли: у кого больше всего

Личные финансы
14
Зарплаты в Украине выросли: у кого больше всего
Зарплаты в Украине выросли: у кого больше всего
С февраля 2024 года размер средней зарплаты в Украине не изменялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с плато, и эта отметка увеличилась на 2,5% до 20 500 грн. Однако такое повышение произошло благодаря увеличению вакансий от Сил обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не поменялся.
Об этом свидетельствуют данные Work.ua.
Собственно, при анализе конкретных категорий мы видим, что наибольший рост зарплат в июне произошел в категории «Охрана, безопасность» (+9% к маю, 41 000 грн).
Также выросли средние зарплаты в вакансиях по категориям:
  • «Сельское хозяйство, агробизнес» — 22 500 грн, +5% к маю;
  • «Продажа, закупка» — 27 000 грн, +4%;
  • «Финансы, банк» — 18 000 грн, +3%;
  • «Сфера обслуживания» — 18 500 грн, +3%;
  • «Бухгалтерия, аудит» — 19 000 грн, +3%;
  • «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 19 000 грн, +3%.
В июне самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) получали водитель-международник, медиабайер (50 000 грн), высотник, рихтовщик (42 500 грн), зубной техник, риелтор, тонировщик (40 000), автослесарь, арматурщик, бизнес-аналитик, медиапродюссер (37 500 грн).
Читайте также
Напомним, по данным НБУ, предприятия испытывают нехватку рабочей силы, что давит на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.
Как свидетельствуют результаты исследования Gradus, 43% опрошенных украинцев получают менее 10 000 гривен. Для сравнения в 2023 году эта цифра составила 53%. А более 20 тысяч гривен зарабатывают 21% респондентов. Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев. При этом 82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для проживания.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.