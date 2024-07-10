Зарплаты в Украине выросли: у кого больше всего — Finance.ua

Зарплаты в Украине выросли: у кого больше всего Сегодня 08:00 — Личные финансы

Зарплаты в Украине выросли: у кого больше всего

С февраля 2024 года размер средней зарплаты в Украине не изменялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с плато, и эта отметка увеличилась на 2,5% до 20 500 грн. Однако такое повышение произошло благодаря увеличению вакансий от Сил обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не поменялся.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

Собственно, при анализе конкретных категорий мы видим, что наибольший рост зарплат в июне произошел в категории «Охрана, безопасность» (+9% к маю, 41 000 грн).

Также выросли средние зарплаты в вакансиях по категориям:

«Сельское хозяйство, агробизнес» — 22 500 грн, +5% к маю;

«Продажа, закупка» — 27 000 грн, +4%;

«Финансы, банк» — 18 000 грн, +3%;

«Сфера обслуживания» — 18 500 грн, +3%;

«Бухгалтерия, аудит» — 19 000 грн, +3%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 19 000 грн, +3%.

В июне самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) получали водитель-международник, медиабайер (50 000 грн), высотник, рихтовщик (42 500 грн), зубной техник, риелтор, тонировщик (40 000), автослесарь, арматурщик, бизнес-аналитик, медиапродюссер (37 500 грн).

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Напомним, по данным НБУ, предприятия испытывают нехватку рабочей силы, что давит на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.

Как свидетельствуют результаты исследования Gradus, 43% опрошенных украинцев получают менее 10 000 гривен. Для сравнения в 2023 году эта цифра составила 53%. А более 20 тысяч гривен зарабатывают 21% респондентов. Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев. При этом 82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для проживания.

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