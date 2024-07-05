Как «увеличить» свою зарплату с помощью отпуска — Finance.ua

Как «увеличить» свою зарплату с помощью отпуска Сегодня 21:05 — Личные финансы

Как «увеличить» свою зарплату с помощью отпуска

Лето — это период отдыха и отпусков. Однако условия для отпуска могут разниться в зависимости от категории работников. При правильном оформлении отпуска можно увеличить доход за месяц.

Об этом говорится в материале «Oboz.ua».

Порядок предоставления отпусков регулируется Конституцией, Кодексом законов о труде Украины, Законом «Об отпусках» и нормативными правовыми актами. Отпуска предоставляются всем работникам, включая совместителей, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности и видов деятельности. Это также касается наемных работников у физических лиц (ФЛП), работающих по трудовому договору.

Исключение составляют лица, работающие по гражданско-правовому договору (подрядчики, выполняющие заказы), а также частные предприниматели — им отпуск не предоставляется. Кроме того, право на отпуск имеют не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства.

Какие виды отпуска существуют в Украине

Отпуска бывают нескольких типов и предоставляются при разных условиях:

ежегодные — основной и дополнительный. Дополнительные предоставляются в связи с обучением или работой во вредных и тяжелых условиях, в силу особого характера труда и других, например, для отдельных категорий ветеранов войны;

творческие — для окончания диссертационных работ, написания учебников и т. п. ;

; социальные — в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в связи с усыновлением ребенка, работникам, имеющим несовершеннолетних детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы;

без сохранения заработной платы. Бывают с согласия сторон и предоставляемые в обязательном порядке. Отпуск по соглашению сторон предоставляется по семейным обстоятельствам и по другим причинам, а его продолжительность составляет не более 15 календарных дней в году. Предоставляемый отпуск в обязательном порядке предусмотрен для определенных категорий населения, перечисленных в статье 25 закона «Об отпусках». Ее продолжительность определена отдельно для каждой категории. Например, пенсионеры-работники могут взять до 30 дней такого отпуска, а молодожены — до 10 дней.

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Продолжительность ежегодного основного отпуска для разных работников составляет минимум 24 календарных дня за отработанный год, начиная с даты заключения трудового договора. Сезонным и временным работникам отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени, и он может быть менее 24 дней.

Отдельные категории работников имеют право на удлиненный отпуск:

руководители учебных заведений, педагогические, научно-педагогические и научные работники — до 56 календарных дней;

лица младше 18 лет — 31 календарный день;

лица с инвалидностью I и II групп — 30 календарных дней;

лица с инвалидностью III группы — 26 календарных дней.

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Отпуск увеличивается для работников, занятых на вредных и тяжелых условиях труда, таких как предприятия угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической и других отраслей промышленности. За каждые два отработанных года к их ежегодному основному отпуску добавляется по два дополнительных дня.

Правильное оформление отпуска

Недавно введено правило, согласно которому наемные работники могут взять отпуск не ранее чем через шесть месяцев непрерывной работы. В последующие годы отпуск предоставляется согласно графику отпусков, утверждаемого работодателем в начале года.

Если в графике указан только месяц предоставления отпуска, работник должен подать заявление не менее чем за три недели до его начала.

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Ежегодный отпуск можно разделить на части любой продолжительности, однако его основная часть должна составлять не менее 14 дней. Работник может начать отпуск с нескольких дней, затем взять основные две недели и завершить отпуск на днях. Работодатель не обязан согласовывать разделение отпуска и может отказать в нем.

Как оформить отпуск, чтобы получить больше денег

Отпускные выплачиваются вместе с выходными, что означает, что оплата за 5-дневный отпуск с понедельника по пятницу будет ниже, чем за 7-дневный (с понедельника по воскресенье), несмотря на то, что количество дней отдыха у работника одинаковое. Однако в таком случае ему придется обойтись на два дня отпускных меньше.

Оплата одного отпускного дня рассчитывается следующим образом: сначала суммарная годовая зарплата делится на количество рабочих дней в году, после чего вычитаются официальные выходные. При зарплате в 10 тысяч гривен это будет выглядеть так:

120 000/(365 — 11) = 338,9 грн в день.

Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривны. Поэтому работник, оформивший отпуск на 5 рабочих дней, получит 7726,5 грн зарплаты плюс 1694,5 грн за отпуск. То есть, в сумме зарплата в этом месяце составит 9421 гривну. Если же оформить отпуск на 5 будних дней + два выходных в отпуск + два выходных после него, то оплата отпуска составит 3050,1 гривны. А совокупная зарплата за месяц составит 10 776 грн. То есть заработок увеличится на 776 грн.

Фокус По материалам:

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