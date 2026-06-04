«Киевгорстрой» в этом году после докапитализации планирует ввести в эксплуатацию шесть ЖК

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» возобновило строительные работы на 11 из 24 жилых комплексов. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию шесть объектов.
Об этом пресс-служба застройщика сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Строители на площадках и работающая техника — лучшее свидетельство эффективного возобновления деятельности», — отметил председатель правления компании Валерий Засуцкий в ходе совместного выездного совещания руководства «Киевгорстроя» и депутатов Киевского городского совета.
Во время посещения строительных площадок участники совещания уделили особое внимание организации работ по обустройству инженерных сетей, а также выполнению строительных и отделочных работ.
В марте 2026 года «Киевгорстрой» возобновил работы на объектах с высокой степенью готовности. В настоящее время строительство возобновлено на 11 из 24 жилых комплексов. Летом компания планирует вернуться к работам в ЖК «Абрикосовый», осенью — в ЖК «Академ Парк». Также идет подготовка к возобновлению строительства ЖК «Отрада», «Милос» и «Лейк Хаус».
До конца года застройщик планирует ввести в эксплуатацию шесть ЖК: «Гвардейский», «Фридом», «Радужный», «Подол Град», «Твин Хаус» и первое здание ЖК «Обериг-2», что позволит обеспечить жильем 3775 семей.
«Еще 3800 семей заселятся в собственные жилища в 2027 году», — подчеркнул Засуцкий.
По его словам, компания ведет регулярную прямую коммуникацию со всеми инвесторами каждого отдельного ЖК и информирует о реальном положении дел на каждом объекте.
Докапитализация компании
ХК «Киевгорстрой» создан в 1994 году на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации «Киевгорстрой» путем объединения в уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов.
В состав холдинга входят 40 акционерных обществ, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.
31 октября 2024 года Киевский городской совет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя» на 2,56 млрд грн путем выпуска и выкупа дополнительных акций.
23 июня 2025 года акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала на 2,56 млрд грн из-за дополнительного выпуска простых именных акций. Докапитализацию компания получила в декабре 2025 года. Единственным участником размещения акций стала территориальная община Киева.
Согласно данным НКЦБФР, основным акционером ЧАО «ХК «Киевгорстрой» является Киевский городской совет.