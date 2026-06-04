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«Киевгорстрой» в этом году после докапитализации планирует ввести в эксплуатацию шесть ЖК

Недвижимость
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Основным акционером ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Киевский городской совет.
Основным акционером ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Киевский городской совет.
ЧАО «ХК «Киевгорстрой» возобновило строительные работы на 11 из 24 жилых комплексов. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию шесть объектов.
Об этом пресс-служба застройщика сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Строители на площадках и работающая техника — лучшее свидетельство эффективного возобновления деятельности», — отметил председатель правления компании Валерий Засуцкий в ходе совместного выездного совещания руководства «Киевгорстроя» и депутатов Киевского городского совета.
Во время посещения строительных площадок участники совещания уделили особое внимание организации работ по обустройству инженерных сетей, а также выполнению строительных и отделочных работ.
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На каких объектах возобновляется строительство

В марте 2026 года «Киевгорстрой» возобновил работы на объектах с высокой степенью готовности. В настоящее время строительство возобновлено на 11 из 24 жилых комплексов. Летом компания планирует вернуться к работам в ЖК «Абрикосовый», осенью — в ЖК «Академ Парк». Также идет подготовка к возобновлению строительства ЖК «Отрада», «Милос» и «Лейк Хаус».
До конца года застройщик планирует ввести в эксплуатацию шесть ЖК: «Гвардейский», «Фридом», «Радужный», «Подол Град», «Твин Хаус» и первое здание ЖК «Обериг-2», что позволит обеспечить жильем 3775 семей.
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«Еще 3800 семей заселятся в собственные жилища в 2027 году», — подчеркнул Засуцкий.
По его словам, компания ведет регулярную прямую коммуникацию со всеми инвесторами каждого отдельного ЖК и информирует о реальном положении дел на каждом объекте.

Докапитализация компании

ХК «Киевгорстрой» создан в 1994 году на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации «Киевгорстрой» путем объединения в уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов.
В состав холдинга входят 40 акционерных обществ, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.
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31 октября 2024 года Киевский городской совет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя» на 2,56 млрд грн путем выпуска и выкупа дополнительных акций.
23 июня 2025 года акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала на 2,56 млрд грн из-за дополнительного выпуска простых именных акций. Докапитализацию компания получила в декабре 2025 года. Единственным участником размещения акций стала территориальная община Киева.
Согласно данным НКЦБФР, основным акционером ЧАО «ХК «Киевгорстрой» является Киевский городской совет.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
НедвижимостьКвартираСтроительствоЗастройщики
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