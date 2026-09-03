Норвегия арестовала российское судно после обращения Нафтогаза — детали Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Норвегия арестовала российское судно после обращения Нафтогаза — детали

По просьбе Группы Нафтогаз норвежские власти арестовали российское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на Шпицбергене.

Это было в рамках глобальных усилий по выполнению арбитражного решения, полученного Нафтогазом и другими компаниями Группы против фру в связи с незаконной экспроприацией их активов в Крыму, россия незаконно аннексированная в 2014 году.

Об этом пишет Нафтогаз

Распоряжение об аресте было наложено 31 августа 2026 года Районным судом Норд-Тромс и Сенья для обеспечения выполнения неисполненных обязательств рф по арбитражному решению, составляющему примерно 4,22 миллиарда долларов США плюс проценты и судебные издержки. Арбитражное решение ранее было признано подлежащим исполнению.

Судно «Профессор Молчанов» принадлежит рф и используется для коммерческих экспедиционных круизов, в частности на Шпицберген.

«Это еще один важный шаг к возобновлению справедливости за незаконный захват россией активов Нафтогаза в Крыму. россия не может уйти от ответственности, просто отказываясь выполнять решения международного арбитража. Мы будем продолжать преследовать российские активы по всему миру, пока не будет выплачена компенсация, присужденная Нафтогазу и другим компаниям Группы Нафтогаз», — заявил исполняющий обязанности генерального директора Нафтогаза Сергей Федоренко.

Согласно решению суда, судно не может покидать свое текущее местонахождение. Губернатор Шпицбергена обязан принять необходимые меры, чтобы предотвратить перемещение судна.

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Вопросы пассажиров, которые сейчас находятся на борту, решаются норвежскими властями. Нафтогаз представлен в Норвегии юридической фирмой Wikborg Rein и международным юридическим консультантом Covington & Burling LLP.

Группа Нафтогаз благодарит норвежские власти за помощь в привлечении рф к ответственности путем выполнения решения международного арбитража.

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