Mercedes-Benz выкупит до 58 млн собственных акций к 2027 году 03.09.2026, 00:49 — Фондовый рынок

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz инициировал масштабную программу выкупа собственных акций

Mercedes-Benz официально объявила о выкупе собственных акций, так называемом share buyback, на общую сумму до 1 млрд евро.

Об этом пишет Vector.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz инициировал масштабную программу выкупа собственных акций на сумму 1 млрд евро без учета сопутствующих расходов на проведение сделок. Известно, что компания может выкупить максимум 58 млн. своих акций, а сам процесс стартует 1 сентября 2026 года и должен завершиться к 6 апреля 2027 года включительно.

Что будет делать Mercedes-Benz с выкупленными акциями

Все выкупленные акции будут аннулированы, что уменьшает общее количество акций компании в обращении и обычно оказывает положительное влияние на ценность акций, остающихся у обычных инвесторов. Программа опирается на разрешение ежегодного общего собрания акционеров от 7 мая 2025 года. Это разрешение действует до 6 мая 2030 г. и позволяет компании в целом выкупить до 10% своего акционерного капитала.

Как будет проходить выкуп акций

Чтобы избежать обвинений в манипуляциях рынком, программой выкупа будет управлять независимое финансовое учреждение, принимающее решение о точном времени покупки акций полностью самостоятельно, без влияния со стороны Mercedes-Benz.

Если акции выкупаются непосредственно на бирже, цена покупки одной акции не может превышать цену открытия торгов Xetra на Франкфуртской бирже в этот день более чем на 10%, а также не может быть ниже ее более чем на 20%. Если же покупка идет через другие торговые системы, цена может отклоняться от цены открытия торгов Xetra не более чем на 10% в обе стороны.

Кроме этого, цена покупки акций не может быть выше цены последней независимой сделки или самого высокого независимого предложения на соответствующей торговой площадке. В течение одного торгового дня банк может выкупить не более 25% среднего ежедневного объема торгов этими акциями на площадке, где осуществляется покупка.

Когда Mercedes-Benz будет приостанавливать выкуп

Выкуп акций по этой программе не будет непрерывным, программа будет приостанавливаться в ноябре 2026 и в марте 2027 года. В эти периоды Mercedes-Benz будет выкупать акции для других нужд, то есть для программ акционирования своих работников. Проводить выкуп для работников и общий выкуп одновременно запрещено.

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