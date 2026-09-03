0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes-Benz выкупит до 58 млн собственных акций к 2027 году

Фондовый рынок
22
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz инициировал масштабную программу выкупа собственных акций
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz инициировал масштабную программу выкупа собственных акций
Mercedes-Benz официально объявила о выкупе собственных акций, так называемом share buyback, на общую сумму до 1 млрд евро.
Об этомпишет Vector.
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz инициировал масштабную программу выкупа собственных акций на сумму 1 млрд евро без учета сопутствующих расходов на проведение сделок. Известно, что компания может выкупить максимум 58 млн. своих акций, а сам процесс стартует 1 сентября 2026 года и должен завершиться к 6 апреля 2027 года включительно.

Что будет делать Mercedes-Benz с выкупленными акциями

Все выкупленные акции будут аннулированы, что уменьшает общее количество акций компании в обращении и обычно оказывает положительное влияние на ценность акций, остающихся у обычных инвесторов. Программа опирается на разрешение ежегодного общего собрания акционеров от 7 мая 2025 года. Это разрешение действует до 6 мая 2030 г. и позволяет компании в целом выкупить до 10% своего акционерного капитала.

Как будет проходить выкуп акций

Чтобы избежать обвинений в манипуляциях рынком, программой выкупа будет управлять независимое финансовое учреждение, принимающее решение о точном времени покупки акций полностью самостоятельно, без влияния со стороны Mercedes-Benz.
Если акции выкупаются непосредственно на бирже, цена покупки одной акции не может превышать цену открытия торгов Xetra на Франкфуртской бирже в этот день более чем на 10%, а также не может быть ниже ее более чем на 20%. Если же покупка идет через другие торговые системы, цена может отклоняться от цены открытия торгов Xetra не более чем на 10% в обе стороны.
Кроме этого, цена покупки акций не может быть выше цены последней независимой сделки или самого высокого независимого предложения на соответствующей торговой площадке. В течение одного торгового дня банк может выкупить не более 25% среднего ежедневного объема торгов этими акциями на площадке, где осуществляется покупка.

Когда Mercedes-Benz будет приостанавливать выкуп

Выкуп акций по этой программе не будет непрерывным, программа будет приостанавливаться в ноябре 2026 и в марте 2027 года. В эти периоды Mercedes-Benz будет выкупать акции для других нужд, то есть для программ акционирования своих работников. Проводить выкуп для работников и общий выкуп одновременно запрещено.
По материалам:
vctr.media
АкцииФондовая биржа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems