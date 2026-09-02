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Западный банк в рф призвал клиентов закрыть счета и забрать деньги

Фондовый рынок
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Западный банк в рф призвал клиентов закрыть счета и забрать деньги
Западный банк в рф призвал клиентов закрыть счета и забрать деньги
Клиенты итальянского банка UniCredit, одного из последних западных банков, продолжающих работать в россии, получают предложения закрыть все счета и карты.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Отмечается, что такие сообщения отправляет служба поддержки UniCredit. При этом банк заявляет, что предложения закрыть счета связаны с сокращением деятельности в россии.
О намерении уйти с российского рынка UniCredit объявил еще в 2022 году на фоне полномасштабной войны в Украине. В последние годы итальянская группа последовательно сокращала бизнес в россии, в том числе кредитование и клиентскую базу.
Европейский центробанк не раз требовал от UniCredit свернуть российский бизнес.
До этого банк остановил перевыпуск дебетовых карт со истекшим сроком действия, а с декабря прекратит перевыпускать карты по какой-либо другой причине.
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Также с сентября все дебетовые карты, не активированные в течение шести календарных месяцев после получения, были автоматически заблокированы и закрыты. Кроме того, с 1 октября UniCredit вводит комиссии по переводам в рублях на счета иностранных банков в размере 2%.
На данный момент у итальянского банка осталось только одно отделение по обслуживанию физических лиц в москве.
В мае этого года UniCredit объявил о заключении соглашения с частным инвестором из ОАЭ по продаже части российского бизнеса. Соглашение предусматривает разделение банка на две структуры: часть деятельности должна быть выделена в новое юридическое лицо, которое останется на 100% под контролем UniCredit, а остальное передано инвестору.
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Согласно плану итальянской группы, в UniCredit после операции останется, прежде всего, бизнес, связанный с международными расчетами — преимущественно в евро и долларах для западных и российских корпоративных клиентов, которые не находятся под санкциями. Закрытие операций в банке ожидали в первой половине 2027 года.
По материалам:
Діло
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