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Реклама в ChatGPT приносит $1 млрд в год: OpenAI расширяет сервис перед IPO

Фондовый рынок
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Разработчик начал тестировать рекламу в ChatGPT в США в начале 2026 года
Разработчик начал тестировать рекламу в ChatGPT в США в начале 2026 года
Компания OpenAI сообщила, что годовой темп доходов ее рекламного направления ChatGPT Ads составил 1 миллиард долларов. Этому способствовал быстрый рост спроса на сервис и активное расширение его географии.
Об этом сообщает Reuters.
Разработчик начал тестировать рекламу в ChatGPT в США в начале 2026 года, рассчитывая на этот сегмент для увеличения общей выручки перед предстоящим первичным публичным размещением акций (IPO).

Расширение географии и новые рекламодатели

Рост рекламных доходов обеспечили следующие ключевые факторы:
  • выход на новые рынки: рекламодатели из стран Европы, Индии, Ближнего Востока и Северной Африки теперь могут покупать рекламу напрямую через кабинет Ads Manager, ранее запущенный в США;
  • привлечение малого бизнеса: инструмент Ads Manager помог привлечь большое количество представителей малого и среднего бизнеса, чья доля в доходах стала весомой;
  • охват аудитории: рекламные объявления видят пользователи бесплатной версии ChatGPT, а также подписчики доступного тарифа Go.
Ранее, в апреле, компания отмечала, что пилотный запуск рекламы в США пересек отметку в $100 млн годового дохода уже через шесть недель после старта.

Конкуренция с гигантами и выход на биржу

Развитие рекламного направления заставляет OpenAI напрямую конкурировать с Alphabet (Google) и Meta, ежегодно зарабатывающими на цифровом маркетинге сотни миллиардов долларов.
Ожидается, что реклама существенно усилит финансовые показатели компании: в начале 2026 года OpenAI уже подала конфиденциальную заявку на проведение IPO в США, которое может состояться в 2027 году или ранее.
По материалам:
Діло
OpenAIChatGPT
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