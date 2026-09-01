Реклама в ChatGPT приносит $1 млрд в год: OpenAI расширяет сервис перед IPO
Расширение географии и новые рекламодатели
- выход на новые рынки: рекламодатели из стран Европы, Индии, Ближнего Востока и Северной Африки теперь могут покупать рекламу напрямую через кабинет Ads Manager, ранее запущенный в США;
- привлечение малого бизнеса: инструмент Ads Manager помог привлечь большое количество представителей малого и среднего бизнеса, чья доля в доходах стала весомой;
- охват аудитории: рекламные объявления видят пользователи бесплатной версии ChatGPT, а также подписчики доступного тарифа Go.
Конкуренция с гигантами и выход на биржу
Инвестор объяснил, почему не стоит копировать сделки опытных трейдеров
ПартнерскаяSense Bank первым в Украине запустил пакеты подписок на цифровые сервисы с возможностью экономить
«Укртелеком» анонсировал запуск нового мобильного оператора — детали
Названы крупнейшие ритейлеры рынка (инфографика)
Пошлины США на авто канадского производства могут остановить заводы Toyota и Honda
Gulliver выставили на продажу со стартовой ценой 9,2 млрд грн