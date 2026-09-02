Акции «Аэрофлота» резко упали после слов Зеленского Сегодня 11:22 — Фондовый рынок

Акции «Аэрофлота» резко упали после слов Зеленского

Акции российского «Аэрофлота» резко обвалились после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о росте опасности полетов в воздушном пространстве рф.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает российское издание Meduza со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что около 20:40 по московскому времени котировки «Аэрофлота» упали на 5,11%, достигнув минимума в 30,36 рубля ($0,35) за акцию. На столичной бирже ценные бумаги компании торгуются под тикером AFLT.

При этом, по данным Reuters, из-за антироссийских санкций чистая прибыль «Аэрофлота» во втором квартале 2026 года и так сократилась на 76% в годовом измерении — до 11,4 млрд рублей. А выручка компании за этот период выросла всего на 1,8%, до 228,6 млрд рублей, тогда как скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 14%.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по управлению госимуществом россии начало подготовку к продаже почти 24% акций авиакомпании «Аэрофлот».

«Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа россии, которая находится под контролем государства. Во времена СССР «Аэрофлот» фактически был государственной монополией в сфере гражданской авиации: под этим названием была объединена практически вся система гражданских авиаперевозок Советского Союза.

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