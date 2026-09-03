НБУ признал председателя правления Сенс Банка профессионально непригодным и требует его увольнения Сегодня 10:40 — Фондовый рынок

НБУ требует прекратить полномочия главы Сенс Банка

Национальный банк Украины признал председателя правления АО «Сенс Банк» Алексея Ступака не отвечающим квалификационным требованиям по профессиональной пригодности.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 1 сентября 2026 года, передает пресс-служба Национального банка.

Решение НБУ

Решение принято Национальным банком по результатам открытого в начале мая 2026 года административного производства с целью оценки соответствия квалификационным требованиям председателя правления АО «Сенс Банк» Ступака Алексея Витальевича.

Основанием для начала процедуры мониторинга соответствия указанного лица определенным законодательством Украины квалификационным требованиям стала полученная Национальным банком при осуществлении надзора информация относительно выявленных нарушений Банком требований законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка (в частности в период до национализации Банка), которые свидетельствуют о несоблюдении принципов добропорядочного корпоративного управления, игнорировании принципов открытости и прозрачности в деятельности АО «Сенс Банк», причастности господина Ступака к непрозрачной управленческой практике, а также ненадлежащее выполнение господином Ступаком обязанностей руководителя, председателя Правления АО «Сенс Банк», что несет повышенные регуляторные и репутационные риски.

Требование об изменении председателя правления

Решение НУБ предусматривает выдвижение АО «Сенс Банк» в лице акционера, которым является Кабинет Министров Украины, требования о необходимости принятия неотложных мер по прекращению полномочий председателя Правления АО «Сенс Банк» Ступака Алексея Витальевича, а также избрание/назначение другого лица на соответствующую должность.

Скандал вокруг Sense Bank

19 августа стало известно о следственных действиях в отношении преступной организации, куда входят заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, действующий народный депутат Вадим Столар, а также бывший нардеп Максим Микитась. Первоначально сообщалось, что разоблаченная группа лиц организовала легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн гривен наличными, которые по ряду счетов подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу «Мидас».

Для того чтобы реализовать схему, группа лиц использовала государственный банк Sense Bank, над которым они получили фактический контроль в начале июня этого года.

Правоохранители заявили, что через Sense Bank легализовали средства на залог за фигуранта дела «Мидас», вероятно, экс-министра энергетики Германа Галущенко.

После того Нацбанк признал главу наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладыщенко не отвечающим требованиям относительно независимости.

25 августа акционерное общество «Сенс Банк» сообщило о присоединении к наблюдательному совету нового независимого члена в рамках обновления системы корпоративного управления, а также об отстранении от работы директора департамента финансового мониторинга Людмилы Снигур.

«АО „Сенс Банк“ заинтересован в полном выяснении обстоятельств в рамках дела и продолжает сотрудничество с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства», — заверили в финучреждении.

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