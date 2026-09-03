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Из-за воздушных тревог в августе ТРЦ не работали более 21,8% рабочего времени (где больше всего)

Фондовый рынок
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Из-за воздушных тревог в августе ТРЦ не работали более 21,8% рабочего времени (где больше всего)
Из-за воздушных тревог в августе ТРЦ не работали более 21,8% рабочего времени (где больше всего)
Доля продолжительности воздушных тревог за время работы ТЦ в августе 2026 года превзошла рекорд в прошлом месяце и достигла 21,8%.
Год назад этот показатель составил 9,4%, месяц назад — 20,1%.
Об этом пишет ucsc.org.ua.
Из-за воздушных тревог в августе ТРЦ не работали более 21,8% рабочего времени (где больше всего)
По сравнению с июлем 2026-го повысились все отслеживаемые показатели: количество тревог, количество тревог в рабочее время ТЦ, продолжительность тревог, продолжительность тревог в рабочее время ТЦ.

Регионы

Пятерка регионов, в которых чаще всего звучали воздушные тревоги во временном интервале 10:00—21:00, в целом не изменилась.
По итогам августа она выглядит так:
  • Донецкая обл. (82,0%),
  • Сумская обл. (76,4%),
  • Запорожская обл. (71,4%),
  • Харьковская обл. (60,3%),
  • Черниговская обл. (40,1%).

Наибольший рост показателей

В течение месяца испытали на себе Киев и Киевская область.
В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 166,8 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в августе 2026 г. — 6,4 рабочих дней.
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Ранее мы писали, что в августе в магазинах сети фиксируют существенный рост спроса потребителей на некоторые группы товаров, в основном длительного хранения.
Повреждение и уничтожение инфраструктуры ритейла приводят к исчезновению части товаров массового потребления в магазинах. Как следствие, это побуждает потребителей делать запасы.
Поэтому украинцы стали покупать макарон, соли, сахара, круп и консервов больше обычного.
В Ассоциации ритейлеров Украины рассказали, что война изменила потребительские привычки населения в продовольствии. В частности, украинцы закупаются заранее после получения предупреждений о массированных атаках, особенно осенью и зимой. К примеру, в супермаркетах NOVUS объем покупок растет на 10—15%, прежде всего за счет товаров длительного хранения.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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