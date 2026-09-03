Из-за воздушных тревог в августе ТРЦ не работали более 21,8% рабочего времени (где больше всего)

Ранее мы писали, что в августе в магазинах сети фиксируют существенный рост спроса потребителей на некоторые группы товаров, в основном длительного хранения.
Повреждение и уничтожение инфраструктуры ритейла приводят к исчезновению части товаров массового потребления в магазинах. Как следствие, это побуждает потребителей делать запасы.
Поэтому украинцы стали покупать макарон, соли, сахара, круп и консервов больше обычного.
В Ассоциации ритейлеров Украины рассказали, что война изменила потребительские привычки населения в продовольствии. В частности, украинцы закупаются заранее после получения предупреждений о массированных атаках, особенно осенью и зимой. К примеру, в супермаркетах NOVUS объем покупок растет на 10—15%, прежде всего за счет товаров длительного хранения.