Большинство украинцев знакомы с депозитами и именно в них инвестируют свои средства. Впрочем, существуют также ОВГЗ, которые пока менее популярны. Однако именно этот инструмент может оказаться более прибыльным. Об этом и других активах рассказал во время ежегодной конференции Invest Talk Summit управляющий активами в группе ICU — Владислав Свистунов.

Прежде всего, Свистунов подчеркнул, что ОВГЗ идеально подходит розничному инвестору: инвестировать можно от 1 тыс. гривен, их легко продать, они достаточно ликвидны, а главное — в отличие от депозитов, доходы от ОВГЗ не облагаются налогом.

Отдельно эксперт привел статистику депозитов и ОВГЗ.

«ОВГЗ — основа финансовой системы. ¼ активов банков хранятся в ОВГЗ, ¼ страховых компаний хранятся в ОВГЗ, половина активов частных фондов проинвестированы в ОВГЗ», — отметил Свистунов.

Также он добавил, что ОВГЗ — не только финансовый инструмент, а одна из основ финансовой системы. Так, за последние 10 лет обычный инвестор мог заработать 6% в долларе, инвестируя в ОВГЗ. Если бы не война, как сказал спикер, то было бы 10−12%, и это очень заоблачная цифра для одного из самых надежных финансовых инструментов в Украине.

Отдельно управляющий активами группы ICU Свистунов затронул тему инвестирования в недвижимость. Он отметил, что 50% прибыли зависит от конкретного объекта, ведь инвестор вкладывает деньги именно в него, а не в недвижимость в целом. Впрочем, существует инструмент, снижающий риск, связанный с вложением в один объект — это инвестиционные фонды недвижимости. Они позволяют распределить риски и инвестировать в недвижимость более безопасно. В качестве примера Свистунов привел комплекс УЛИС в Ворохте, обеспечивающий доходность на уровне 10% годовых в долларах.

Напоследок спикер подчеркнул: «Если вы все же решили инвестировать, то важно понимать свой инвестиционный актив и то, сколько на нем можно заработать». Также следует учитывать и угрозы для собственных финансовых инвестиций, к которым Свистунов отнес принятые в целом решения и налоги.

