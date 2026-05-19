0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько вы могли заработать на ОВГЗ за последние 10 лет? — эксперты подсчитали

Личные финансы
54
Сколько вы могли заработать на ОВГЗ за последние 10 лет? — эксперты подсчитали
Сколько вы могли заработать на ОВГЗ за последние 10 лет? — эксперты подсчитали
Большинство украинцев знакомы с депозитами и именно в них инвестируют свои средства. Впрочем, существуют также ОВГЗ, которые пока менее популярны. Однако именно этот инструмент может оказаться более прибыльным. Об этом и других активах рассказал во время ежегодной конференции Invest Talk Summit управляющий активами в группе ICU — Владислав Свистунов.
Прежде всего, Свистунов подчеркнул, что ОВГЗ идеально подходит розничному инвестору: инвестировать можно от 1 тыс. гривен, их легко продать, они достаточно ликвидны, а главное — в отличие от депозитов, доходы от ОВГЗ не облагаются налогом.
Отдельно эксперт привел статистику депозитов и ОВГЗ.
«ОВГЗ — основа финансовой системы. ¼ активов банков хранятся в ОВГЗ, ¼ страховых компаний хранятся в ОВГЗ, половина активов частных фондов проинвестированы в ОВГЗ», — отметил Свистунов.
Также он добавил, что ОВГЗ — не только финансовый инструмент, а одна из основ финансовой системы. Так, за последние 10 лет обычный инвестор мог заработать 6% в долларе, инвестируя в ОВГЗ. Если бы не война, как сказал спикер, то было бы 10−12%, и это очень заоблачная цифра для одного из самых надежных финансовых инструментов в Украине.
Отдельно управляющий активами группы ICU Свистунов затронул тему инвестирования в недвижимость. Он отметил, что 50% прибыли зависит от конкретного объекта, ведь инвестор вкладывает деньги именно в него, а не в недвижимость в целом. Впрочем, существует инструмент, снижающий риск, связанный с вложением в один объект — это инвестиционные фонды недвижимости. Они позволяют распределить риски и инвестировать в недвижимость более безопасно. В качестве примера Свистунов привел комплекс УЛИС в Ворохте, обеспечивающий доходность на уровне 10% годовых в долларах.
Напоследок спикер подчеркнул: «Если вы все же решили инвестировать, то важно понимать свой инвестиционный актив и то, сколько на нем можно заработать». Также следует учитывать и угрозы для собственных финансовых инвестиций, к которым Свистунов отнес принятые в целом решения и налоги.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems