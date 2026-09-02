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В Киеве разоблачили криптомошенников: оборот схемы достигал $1 млн в месяц

Криминал
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Криптомошенники похищали средства граждан ЕС
Криптомошенники похищали средства граждан ЕС, ssu.gov.ua
В Киеве разоблачили разветвленную сеть мошенников, похищавших средства из криптовалютных кошельков граждан стран Европейского Союза. Ежемесячный оборот незаконно полученных средств в самые активные периоды мог достигать $1 млн.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, в сеть входили несколько десятков человек. Они использовали социальную инженерию, психологическое влияние и кибертехнологии, чтобы под видом инвестиций в криптовалюту завладеть средствами потерпевших.

Как работала мошенническая схема

По данным следствия, ежемесячный оборот денег, полученных в результате незаконной деятельности, в «лучшие периоды» мог составить 1 млн долларов США.
Правоохранители задокументировали деятельность всех участников схемы, в том числе ее организатора. Им оказался 25-летний ІТ-специалист из Киева. В «схеме» он привлек столичных айтишников, которые под видом представителей криптовалютных платформ предлагали клиентам якобы выгодные возможности для инвестирования в цифровые активы.
Для поиска жертв злоумышленники распространяли в популярных Tелеграм-каналах сообщения о «доходных» криптопроектах.
Чтобы создать видимость успешной инвестиционной деятельности, мошенники демонстрировали клиентам фиктивные результаты торгов и примеры якобы получаемой прибыли.
Во время обысков изъяли технику и 16 авто
Во время обысков изъяли технику и 16 авто, ssu.gov.ua
После установления контакта потерпевшим отправляли ссылку на поддельный вебсайт, имитирующий легитимный криптовалютный сервис. На этом интернет-ресурсе пользователей убеждали подключить виртуальный кошелек и подтвердить предложенную операцию.
На самом деле вебсайт содержал специально разработанный вредоносный код — так называемый дрейнер. После подтверждения транзакции он предоставлял дельцам возможность осуществлять несанкционированное списание цифровых активов с криптокошельков пострадавших на подконтрольные онлайн-адреса.
Таким образом, участники схемы фактически «обнуляли» криптокошельки своих жертв.

В ходе обысков изъяли технику и 16 авто

В ходе 23 обысков в офисах и жилищах фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным. Также у них обнаружены деньги, вероятно полученные преступным путем, и 16 авто премиум-класса, в том числе марки Porsche, BMW, Mercedes-Benz.
Решается вопрос объявления злоумышленникам подозрения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоКриптовалютаКриптопреступленияСБУ
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