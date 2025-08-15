Украинского экс-чиновника подозревают во ввозе Ferrari для гражданина рф — Finance.ua

Украинского экс-чиновника подозревают во ввозе Ferrari для гражданина рф Сегодня 20:36 — Криминал

Ferrari Roma 2020 выпуска стала самым дорогим автомобилем, ввезенным в Украину во время действия льготного порядка «нулевого растаможивания». Его стоимость составляла около $221 тыс. Автомобиль завезли в Украину в мае 2022 года, оформили на подставное лицо, а уже через неделю вывезли в одну из стран ЕС и передали в фактическое пользование гражданину россии.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Следствие установило, что оплату за спорткар в немецком автосалоне произвел именно гражданин рф. Подозреваемый — бывший временно исполняющий обязанности директора государственного оборонного предприятия и действующий адвокат лично с ним знаком не был. Его роль заключалась в формальном выступлении владельцем транспортного средства, регистрации автомобиля в Украине и оформлении доверенности на пользование для россиянина.

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, в ежегодной декларации за 2022 год чиновник умышленно указал ложные данные о стоимости корпоративных прав принадлежащего ему общества, завысив ее на 10,95 млн грн по заключению НАПК, и не задекларировал Ferrari Roma.

Общая сумма недостоверных данных в декларации превысила 17,42 млн грн, что составляет более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Фото: npu.gov.ua

В ходе досудебного расследования было проведено два обыска, допросы и временные доступы к документам, подтверждающим ввоз и регистрацию автомобиля в Украине.

Фигуранту вручили подозрение в декларировании недостоверной информации в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины), санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы и права занимать определенные должности.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

