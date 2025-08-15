В Киеве должностное лицо подозревается в содействии хищению 400 тысяч гривен — Finance.ua
В Киеве должностное лицо подозревается в содействии хищению 400 тысяч гривен

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении начальнику коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Печерского района» по факту пособничества организованной преступной группе в завладении бюджетными средствами.
Установлено, что должностное лицо перед тендером на проведение ямочного ремонта дорог внесло в сметную документацию недостоверные сведения о стоимости строительных материалов. Как следствие, предприятие заключило договор на проведение работ по завышенным ценам.
Своими действиями чиновник способствовал организованной преступной группе в завладении средствами коммунального предприятия на сумму более 400 тысяч гривен.
Начальнику КП ШЭУ сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно в пособничестве в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в крупных размерах, в условиях военного положения.
На данный момент решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.
