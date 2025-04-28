Янукович вторично осужден в Украине: он заочно получил 15 лет заключения — Finance.ua

Янукович вторично осужден в Украине: он заочно получил 15 лет заключения Сегодня 11:29

Янукович вторично осужден в Украине: он заочно получил 15 лет заключения, Фото: gp.gov.ua

Бывшего президента Украины Виктора Януковича вторично осудили в Украине, на этот раз на 15 лет за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«Вынесен приговор четвертому президенту Украины и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины — начальнику Службы безопасности президента Украины», — говорится в сообщении.

Подольский районный суд г. Киев признал их виновными в совершении преступлений и определил наказание:

бывшему президенту Украины — 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки людей через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины);

экс-заместителю начальника УГО Украины — 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки людей через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

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Прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о 15 и 10 годах лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным и приговорил их к максимально возможному наказанию.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями рф, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

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Полет совершался вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Они вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика-пилота вооруженных сил рф из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении рф на военный аэродром в городе Ейск. Пробыв там определенное время, они улетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном представителями вс рф, направились на военный аэродром «Гвардейское» на территории АР Крым.

В дальнейшем экс-президент принял решение при содействии вс рф окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части черноморского флота рф в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в россию. Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили по морю российские военные.

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В результате вместе с экс-президентом на морском судне из Севастополя в рф выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и россии составлялся, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа рф. Он согласовывался с президентом россии.

Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (при отсутствии обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия.

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