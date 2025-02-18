Квартира Януковича в Киеве сдается в аренду за 67 тыс. гривен — Finance.ua

Квартира Януковича в Киеве сдается в аренду за 67 тыс. гривен
Квартира беглого єкс-президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве сдается в аренду за 67 тыс. гривен в месяц.
Об этом Українським Новинам рассказала руководитель АРМА Елена Дума.
«Сейчас квартира в аренде. 67 тыс. гривен в месяц», — сказала она.
Дума добавила, что все эти денежные средства получает госбюджет.
При этом ранее арендная плата для желающих снять дом была меньше — чуть более 40 тыс. гривен. Управляющий этого имущества получает от аренды 10 тыс. гривен прибыли.
Справка Finance.ua:
- За две недели работы на государство парк-памятник «Межигорье» в Киевской области заработал более 2 млн гривен.
- В мае 2024 года Минокружсреды сообщило, что начался процесс передачи в государственное управление арестованных активов, которые находятся на территории парка «Межигорье» и на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Виктора Януковича.
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