Суд национализировал активы бывшего телохранителя Януковича на 100 миллионов гривен — Finance.ua

Суд национализировал активы бывшего телохранителя Януковича на 100 миллионов гривен Сегодня 06:48 — Казна и Политика

Суд национализировал активы бывшего телохранителя Януковича на 100 миллионов гривен, Фото: gp.gov.ua

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к экс-руководителю службы охраны президента-беглеца о национализации арестованных активов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В доход государства взыскан гостиничный комплекс в Буковеле, 5 объектов имущественных прав интеллектуальной собственности, 12 земельных участков, 2 квартиры, 4 парковочных места, транспортное средство, 10 единиц оружия, денежные средства в сумме эквивалентной более 300 тыс грн. Общая стоимость национализированных активов составляет более 100 млн грн.

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Расследование установило, что обвиняемый в течение 2008−2012 годов возглавлял службу безопасности президента-беглеца, а во время вооруженной агрессии рф он нелегально выехал с подконтрольной Украине территории. Находясь на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной республики Крым, он помогал своему сыну — действующему сотруднику фсб рф, в поиске патриотически настроенных украинцев на оккупированных территориях.

В дальнейшем обвиняемый возглавил охрану губернатора Ульяновской области рф.

Обвинительный акт в отношении него по фактам пособничества государству-агрессору и незаконному обращению с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами находится на рассмотрении в суде (ч. 1 ст.111−2, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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