НАБУ и САП обнаружили более $6 млн миллионов долларов коррупционных средств по делу Киевсовета — Finance.ua

НАБУ и САП обнаружили более $6 млн миллионов долларов коррупционных средств по делу Киевсовета Сегодня 12:17 — Криминал

НАБУ и САП обнаружили более $6 млн миллионов долларов коррупционных средств по делу Киевсовета, Фото: САП

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках операции «Чистый город» по делу о коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков. Правоохранители побывали у граждан, связанных с организатором преступной схемы.

САП. Об этом сообщили пресс-службы НАБУ

Отмечается, что в ходе обысков правоохранители, в частности, обнаружили в банковских ячейках более 6,4 млн долларов США, 630 тыс. евро и 800 тыс. гривен.

В рамках операции «Чистый город» следствие установило, что участники организации якобы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не было. В дальнейшем подавали в горсовет заявления о предоставлении им права собственности на эти участки для обслуживания сооружений, что позволяло избегать торгов.

Фото: САП

Депутаты горсовета и чиновники КГГА, часть из которых, вероятно, входила в эту организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений. Речь шла о предоставлении соответствующих прав на землю, за что фигуранты получали деньги и объекты недвижимости.

«В то же время принятие таких решений находилось под полным контролем участников преступной организации: „нужные“ лица получали права на землю, а остальные сталкивались с искусственными препятствиями и должны были обращаться к участникам преступной организации за помощью», — отметили в НАБУ.

Правоохранители выяснили, что для сокрытия своей деятельности подозреваемые, вероятно, использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы, контрнаблюдения и другие действия, чтобы избежать ответственности.

Фото: САП

«В результате деятельности преступной организации в течение 2023−2024 годов из собственности территориальной громады Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн, чем нанесен ущерб на эту сумму. В то же время, благодаря своевременным действиям правоохранительных органов, удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн ​​грн», — говорится в сообщении.

Еще правоохранители раскрыли попытку из-за угроз и искусственных препятствий заставить частное предприятие прекратить законную деятельность по торговле и сдать в аренду торговые помещения в одном из районов столицы. Таким образом, фигуранты вероятно пытались завладеть земельным участком этого предприятия для дальнейшей застройки.

«Также зафиксировано предложение неправомерной выгоды в размере 100 000 долларов США члену земельной комиссии и депутату Киевского городского совета за злоупотребление им своими полномочиями и влиянием в интересах преступной организации. Идет следствие. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности», — проинформировали правоохранители.

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