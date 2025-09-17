0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман

Криминал
39
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
Главный сервисный центр МВД предупреждает, что злоумышленники придумывают новые схемы, чтобы обмануть покупателей авто. Одна из них — поддельные документы, якобы подтверждающие, что машина уже находится в сервисном центре МВД и осталось только произвести оплату.
Мошенники создают объявления о продаже автомобилей по привлекательной цене, в том числе тех, что якобы «ждут растаможки» или «уже находятся в сервисном центре МВД». Они демонстрируют фальшивые копии свидетельств о регистрации или справок, оформленных в сервисных центрах МВД, и убеждают, что авто можно забрать сразу после завершения оплаты.
Читайте также
Иногда мошенники апеллируют к социально чувствительным темам, в частности, волонтерству: предлагают приобрести авто «для военных» и просят срочно перевести средства якобы для быстрого оформления. На самом же деле автомобиля не существует, а полученные деньги они просто присваивают.
В сервисном центре МВД отмечают, что никакие транспортные средства не хранятся на территории сервисных центров МВД без участия владельца. Регистрация или перерегистрация авто возможна исключительно при личном присутствии владельца или уполномоченного лица.
Алгоритм всегда одинаков:
  • запись через Е-запись;
  • физический осмотр авто экспертом;
  • проверка документов;
  • подтверждение личности владельца и оплата через официальные каналы.
«Ни в коем случае не осуществляется „бронирование“ автомобилей до перевода средств — это признак мошенничества», — подчеркнули в МВД.

Как уберечься

Чтобы не попасть на крючок аферистов, следует соблюдать простые правила:
  • в сервисных центрах МВД не хранят авто без владельца;
  • копии документов или фото справок, отправленные незнакомцами, не являются доказательством их подлинности;
  • не переводите деньги за автомобиль, который не видели лично;
  • проверяйте продавца и авто через официальные реестры.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems