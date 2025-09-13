ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за границы Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

В августе украинцы приобрели более 22,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что всего на 1% больше, чем в июле. Самыми популярными оказались бензиновые автомобили — их доля составила 48% от общего количества.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

На втором месте — электромобили (26%), далее следуют дизельные (17%), гибриды (6%) и машины с ГБО (3%).

Средний возраст ввезенных авто составил 8,4 года.

Чаще всего украинцы выбирали Volkswagen Golf, возглавивший рейтинг с более чем тысячей оформленных машин.

ТОП-10 самых популярных моделей августа:

Volkswagen Golf — 1002 ед.; Tesla Model Y — 827 ед.; Volkswagen Tiguan — 703 ед.; Renault Megane — 687 ед.; Tesla Model 3 — 651 ед.; Skoda Octavia — 650 ед.; Audi Q5 — 640 ед.; Nissan Rogue — 633 ед.; Nissan Leaf — 562 ед.; Volkswagen Passat — 456 ед.

«Всего с начала года украинцы приобрели 158,5 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Институте исследований авторынка сообщили : в августе в сервисных центрах МВД зарегистрировали 74,8 тыс. сделок купли-продажи подержанных авто. Это на 4% меньше, чем в июле и на 17% меньше, чем в августе прошлого года.

Среди брендов лидером с большим отрывом остается Volkswagen — он вдвое опередил ближайшего конкурента.

В десятку также вошли: Renault, BMW, ВАЗ, Skoda, Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai. Они закрывают разные сегменты — от бюджетных моделей до премиум-класса, от бензиновых авто до гибридов.

