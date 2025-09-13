0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за границы

Технологии&Авто
38
ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за границы
ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за границы
В августе украинцы приобрели более 22,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что всего на 1% больше, чем в июле. Самыми популярными оказались бензиновые автомобили — их доля составила 48% от общего количества.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
На втором месте — электромобили (26%), далее следуют дизельные (17%), гибриды (6%) и машины с ГБО (3%).
Средний возраст ввезенных авто составил 8,4 года.
Чаще всего украинцы выбирали Volkswagen Golf, возглавивший рейтинг с более чем тысячей оформленных машин.
ТОП-10 самых популярных моделей августа:
  1. Volkswagen Golf — 1002 ед.;
  2. Tesla Model Y — 827 ед.;
  3. Volkswagen Tiguan — 703 ед.;
  4. Renault Megane — 687 ед.;
  5. Tesla Model 3 — 651 ед.;
  6. Skoda Octavia — 650 ед.;
  7. Audi Q5 — 640 ед.;
  8. Nissan Rogue — 633 ед.;
  9. Nissan Leaf — 562 ед.;
  10. Volkswagen Passat — 456 ед.
«Всего с начала года украинцы приобрели 158,5 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Институте исследований авторынка сообщили: в августе в сервисных центрах МВД зарегистрировали 74,8 тыс. сделок купли-продажи подержанных авто. Это на 4% меньше, чем в июле и на 17% меньше, чем в августе прошлого года.
Среди брендов лидером с большим отрывом остается Volkswagen — он вдвое опередил ближайшего конкурента.
В десятку также вошли: Renault, BMW, ВАЗ, Skoda, Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai. Они закрывают разные сегменты — от бюджетных моделей до премиум-класса, от бензиновых авто до гибридов.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems