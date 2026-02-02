0 800 307 555
ру
Роботы стали изучать новые навыки с помощью приложений

Финтех и Карты
Роботы стали обучаться новым навыкам с помощью приложений, а не физических обновлений оборудования.
Об этом сообщает Interesting Engineering.
Компания-разработчик программного обеспечения для робототехники OpenMin запустила новый магазин приложений для гуманоидов и четвероногих роботов, чтобы они могли овладевать новыми навыками и способностями. Платформа уже работает и со временем планирует разместить тысячи приложений, способных расширить возможности роботов.
Магазин приложений построен на OM1, модульной операционной системе OpenMind, которая позволяет разработчикам создавать приложения, содержащие определенные навыки распространения на нескольких платформах для роботов.
«Компьютеры и телефоны поставляются с операционной системой, которая обеспечивает основные функции, но настоящая магия заключается в возможности для каждого персонализировать свои телефоны и компьютеры с помощью приложений и программ. Вот так универсальное оборудование оживает и становится вашим телефоном и ноутбуком. Ваш гуманоид ничем не отличается: тысячи программ, каждая из которых представляет навыки от медсестринского дела и математического образования до уборки и безопасности дома, предоставят вам почти неограниченный выбор», — отметил основатель и генеральный директор OpenMind.
Текущие приложения охватывают ряд практических и экспериментальных функций, от общения, ухода за пожилыми людьми и домашней безопасности к новым приложениям, таким как роботы для селфи. Компания ожидает, что качество и сложность приложений со временем будут расти, подобно тому, как это происходило со смартфонами.
Платформа подчеркивает, что программное обеспечение может развиваться независимо от аппаратного обеспечения, позволяя роботам изучать новые задачи и усовершенствоваться со временем.
По материалам:
УНІАН
