Роботы стали изучать новые навыки с помощью приложений

Роботы стали обучаться новым навыкам с помощью приложений, а не физических обновлений оборудования.

Об этом сообщает Interesting Engineering

Компания-разработчик программного обеспечения для робототехники OpenMin запустила новый магазин приложений для гуманоидов и четвероногих роботов, чтобы они могли овладевать новыми навыками и способностями. Платформа уже работает и со временем планирует разместить тысячи приложений, способных расширить возможности роботов.

Магазин приложений построен на OM 1 , модульной операционной системе OpenMind, которая позволяет разработчикам создавать приложения, содержащие определенные навыки распространения на нескольких платформах для роботов.

«Компьютеры и телефоны поставляются с операционной системой, которая обеспечивает основные функции, но настоящая магия заключается в возможности для каждого персонализировать свои телефоны и компьютеры с помощью приложений и программ. Вот так универсальное оборудование оживает и становится вашим телефоном и ноутбуком. Ваш гуманоид ничем не отличается: тысячи программ, каждая из которых представляет навыки от медсестринского дела и математического образования до уборки и безопасности дома, предоставят вам почти неограниченный выбор», — отметил основатель и генеральный директор OpenMind.

Текущие приложения охватывают ряд практических и экспериментальных функций, от общения, ухода за пожилыми людьми и домашней безопасности к новым приложениям, таким как роботы для селфи. Компания ожидает, что качество и сложность приложений со временем будут расти, подобно тому, как это происходило со смартфонами.

Платформа подчеркивает, что программное обеспечение может развиваться независимо от аппаратного обеспечения, позволяя роботам изучать новые задачи и усовершенствоваться со временем.

УНІАН По материалам:

