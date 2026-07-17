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Кто пользуется льготами на проезд в поездах

Личные финансы
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Кто пользуется льготами на проезд в поездах
Кто пользуется льготами на проезд в поездах
Некоторые украинцы имеют право на бесплатный проезд или скидки при покупке билетов на железнодорожный транспорт.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Размер льготы зависит от категории граждан и сезона.
Для лиц с инвалидностью в разной степени действуют особые условия приобретения билетов. Они могут путешествовать по железной дороге по сниженным тарифам.
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Люди с инвалидностью, дети с инвалидностью и их сопроводители получают 50% скидки на проезд. Льгота действует в период с 1 октября по 15 мая без ограничений по количеству поездок.
Лица с инвалидностью в результате войны I и II групп имеют право на бесплатный проезд один раз в год в обе стороны («туда» и «обратно»). Также они получают 50% скидки с 1 октября по 15 мая без лимита на поездки.
Лица с инвалидностью в результате войны III группы могут бесплатно путешествовать раз в два года (в обе стороны) или раз в год с 50% скидкой. Дополнительно для них действует сезонная скидка 50% с 1 октября по 15 мая.
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Сопроводители лиц с инвалидностью в результате войны (а также участников боевых действий Второй мировой войны в возрасте от 85 лет) получают 50% скидки на одну поездку «туда и обратно» на сутки во время сопровождения. Такую же скидку без ограничений они получают с 1 октября по 15 мая.

Льготы для военных и их семей

Государство обеспечивает поддержку военнослужащих и членов их семей во время железнодорожных поездок.
Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в обе стороны раз в два года или одну поездку в год с 50% скидкой.
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Родители погибших или пропавших без вести военнослужащих получают 50% скидки на проезд в пассажирских поездах всех категорий.
Льгота распространяется на вагоны 1-го, 2-го и 3-го классов поездов категорий «Интерсити+», «Интерсити», «Региональный экспресс» и «Региональный».
По материалам:
Finance.ua
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