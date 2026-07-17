Кто пользуется льготами на проезд в поездах

Люди с инвалидностью, дети с инвалидностью и их сопроводители получают 50% скидки на проезд. Льгота действует в период с 1 октября по 15 мая без ограничений по количеству поездок.
Лица с инвалидностью в результате войны I и II групп имеют право на бесплатный проезд один раз в год в обе стороны («туда» и «обратно»). Также они получают 50% скидки с 1 октября по 15 мая без лимита на поездки.
Лица с инвалидностью в результате войны III группы могут бесплатно путешествовать раз в два года (в обе стороны) или раз в год с 50% скидкой. Дополнительно для них действует сезонная скидка 50% с 1 октября по 15 мая.
Сопроводители лиц с инвалидностью в результате войны (а также участников боевых действий Второй мировой войны в возрасте от 85 лет) получают 50% скидки на одну поездку «туда и обратно» на сутки во время сопровождения. Такую же скидку без ограничений они получают с 1 октября по 15 мая.
Льготы для военных и их семей
Государство обеспечивает поддержку военнослужащих и членов их семей во время железнодорожных поездок.
Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в обе стороны раз в два года или одну поездку в год с 50% скидкой.