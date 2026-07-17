Работникам культуры с 2027 года повысят оклады на 70%
С 1 января 2027 должностные оклады работников государственных и коммунальных учреждений культуры, определенные в соответствии с Единой тарифной сеткой, а также работников Украинского культурного фонда и Украинского института книги вырастут на 70%. Для отдельных категорий работников, должностные оклады которых устанавливаются с применением коэффициентов повышения, предусмотрены отдельные механизмы увеличения оплаты труда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.
Для отдельных категорий работников оклады вырастут на 40%
Для работников учреждений культуры государственной и коммунальной формы собственности, должностные оклады которых установлены с применением коэффициентов повышения до 1,3 включительно, с 1 января 2027 года оклады увеличатся на 40%.
Как отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная, правительство начинает реформу оплаты труда в сфере культуры.
По ее словам, команда Министерства культуры в течение полугода работала над решениями о повышении оплаты труда, а следующим этапом станет переход к современной, справедливой и прозрачной модели вознаграждения.
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Она также подчеркнула, что развитие кадрового потенциала является одной из ключевых задач сохранения специалистов в сфере культуры и повышения престижности профессии.
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак отметила, что повышение должностных окладов работников культуры является началом комплексной реформы оплаты труда по всей бюджетной сфере.
По ее словам, цель реформы — формирование современных принципов оплаты труда, которые обеспечат справедливое вознаграждение, конкурентоспособность бюджетных профессий и эффективное использование бюджетных средств.
Регионы должны обеспечить исполнение решения
Кабинет Министров поручил областным и Киевским городским государственным администрациям, а также военным администрациям обеспечить выполнение постановления в учреждениях культуры, относящихся к сфере их управления.
Органам местного самоуправления правительство рекомендовало осуществлять выплату заработной платы по новым правилам и разработать меры по повышению эффективности работы сети учреждений культуры, чтобы направлять высвободившиеся средства на повышение оплаты труда работников.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Кабмин распределил 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат педагогам и социальным работникам. Средства направлены в бюджеты 24 областей. Каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей повышения зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.
Также мы писали, что некоторые педагогические работники в Украине могут рассчитывать на прибавку от 20% до 40% должностного оклада. Повышение денежного обеспечения предусмотрено для учителей, которым присвоили почетное звание.
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