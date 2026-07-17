Работникам культуры с 2027 года повысят оклады на 70% Сегодня 09:28 — Личные финансы

Для отдельных категорий работников оклады вырастут на 40%

С 1 января 2027 должностные оклады работников государственных и коммунальных учреждений культуры, определенные в соответствии с Единой тарифной сеткой, а также работников Украинского культурного фонда и Украинского института книги вырастут на 70%. Для отдельных категорий работников, должностные оклады которых устанавливаются с применением коэффициентов повышения, предусмотрены отдельные механизмы увеличения оплаты труда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Для отдельных категорий работников оклады вырастут на 40%

Для работников учреждений культуры государственной и коммунальной формы собственности, должностные оклады которых установлены с применением коэффициентов повышения до 1,3 включительно, с 1 января 2027 года оклады увеличатся на 40%.

Как отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная, правительство начинает реформу оплаты труда в сфере культуры.

По ее словам, команда Министерства культуры в течение полугода работала над решениями о повышении оплаты труда, а следующим этапом станет переход к современной, справедливой и прозрачной модели вознаграждения.

Она также подчеркнула, что развитие кадрового потенциала является одной из ключевых задач сохранения специалистов в сфере культуры и повышения престижности профессии.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак отметила, что повышение должностных окладов работников культуры является началом комплексной реформы оплаты труда по всей бюджетной сфере.

По ее словам, цель реформы — формирование современных принципов оплаты труда, которые обеспечат справедливое вознаграждение, конкурентоспособность бюджетных профессий и эффективное использование бюджетных средств.

Регионы должны обеспечить исполнение решения

Кабинет Министров поручил областным и Киевским городским государственным администрациям, а также военным администрациям обеспечить выполнение постановления в учреждениях культуры, относящихся к сфере их управления.

Органам местного самоуправления правительство рекомендовало осуществлять выплату заработной платы по новым правилам и разработать меры по повышению эффективности работы сети учреждений культуры, чтобы направлять высвободившиеся средства на повышение оплаты труда работников.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Кабмин распределил 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат педагогам и социальным работникам. Средства направлены в бюджеты 24 областей. Каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей повышения зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.

Повышение денежного обеспечения предусмотрено для учителей, которым присвоили почетное звание. Также мы писали , что некоторые педагогические работники в Украине могут рассчитывать на прибавку от 20% до 40% должностного оклада.Повышение денежного обеспечения предусмотрено для учителей, которым присвоили почетное звание.

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