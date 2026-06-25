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Уряд розподілив 6,6 млрд грн для виплати підвищених зарплат освітянам

Казна та Політика
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Уряд розподілив 6,6 млрд грн для виплати підвищених зарплат освітянам
Уряд розподілив 6,6 млрд грн для виплати підвищених зарплат освітянам
Розподілено 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених зарплат освітянам і соціальним працівникам. Кошти спрямовано до бюджетів 24 областей.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально — залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати.
«Чим менше власних доходів має регіон, тим більшу частку витрат компенсує держава. Для бюджетів територіальних громад та областей, де тривають або можливі бойові дії, держава покриває 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат. Для місцевих бюджетів, які демонструють недостатню спроможність, цей показник становить від 50% до 80%», — підкреслила Юлія Свириденко.
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Раніше ми писали, що деякі педагогічні працівники в Україні можуть розраховувати на надбавку від 20% до 40% посадового окладу. Підвищення грошового забезпечення передбачене для вчителів, яким присвоїли почесне звання.
Середня максимальна зарплата вчителів у країнах ОЕСР становить близько 76 тис. доларів на рік. Водночас у деяких країнах професія педагога може приносити шестизначні доходи, тоді як в інших навіть після десятиліть роботи зарплати залишаються набагато нижчими. Про це пише Visualcapitalist, посилаючись на звіт ОЕСР «Освіта: огляд 2025».
Найвищі зарплати отримують вчителі у Люксембурзі, де початковий дохід становить близько 100 тис. доларів на рік, а максимальний перевищує 170 тис. доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
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