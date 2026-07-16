Дети и финансы: нужно ли деньги заслужить (мнение эксперта) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Дети и финансы: нужно ли деньги заслужить (мнение эксперта)

Пока западные пособия по финансовому воспитанию детей делают акцент на безусловном выделении средств для тренировок, украинские прагматики призывают не закрывать глаза на реальность и помнить о происхождении денег.

Экономист Олег Пендзин в комментарии для Finance.ua отмечает, что ребенок фиксирует связь между финансами и желаниями гораздо раньше, чем мы начинаем его учить в теории: «В детской психологии есть прямая зависимость между подарком и деньгами. Когда у ребенка возникает желание что-то получить, а у мамы или бабушки нет средств, эта связь между деньгами и подарком отрабатывается достаточно четко».

Именно поэтому, по мнению эксперта, первые финансовые уроки дает жизнь в моменте, когда ребенок начинает осознавать себя как личность — обычно в три-четыре года.

Следующий маркер — выход в социум, где детский сад или школа быстро подсвечивают разницу в материальных возможностях семей: «Здесь возникает еще и вопрос социальной справедливости: условно, у одной девочки есть хорошее платье, а у другой нет, потому что родители не купили за неимением средств. Так что дело не в конкретном возрасте.

Главное — чтобы ребенок понимал: деньги зарабатываются тяжелым трудом

Важно, как у него выстраивается причинно-следственная связь и понимание, что ничего в этой жизни не дается бесплатно".

Учитывая это, Олег Пендзин не соглашается с западной системой «автоматических» карманных денег.

Он убежден, что деньги должны мотивировать и подкрепляться реальными усилиями: «Я скажу откровенно: карманные деньги ребенок должен заработать или заслужить. Родители в любом случае должны выстраивать причинно-следственную связь. К примеру: ты погулял с собакой, помыл посуду, убрал в комнате или продемонстрировал определенный уровень успеха в учебном процессе — получи средства. Не может быть автоматической выдачи денег».

Какие ошибки

Экономист предостерегает родителей от распространенной ошибки: не стоит путать технические навыки (умение пользоваться картой или приложением) с пониманием сути капитала: «Финансовая грамотность приходит тогда, когда человек уже умеет зарабатывать, и возникает вопрос, как использовать эти средства. То есть, финансовая грамотность подразумевает, что у вас уже есть деньги. Сам же факт их наличия должен быть четко связан с трудовым вкладом в семейный бюджет или семейное благосостояние».

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