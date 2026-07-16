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Сколько украинцев 50+ уже нашли работу

Личные финансы
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Сколько украинцев 50+ уже нашли работу
Сколько украинцев 50+ уже нашли работу
За время реализации национального проекта «Опыт имеет значение», стартовавшего в мае, свои кандидатуры для участия уже подали более 2950 человек в возрасте 50+.
Об этом пишет Госслужба занятости
Из них 1050 участников проходят стажировку, а 1380 — уже трудоустроены. В то же время, только 16 участников досрочно прекратили стажировку, что свидетельствует о высокой эффективности такого формата адаптации к новому рабочему месту.
Среди участников проекта больше всего людей в возрасте 50−54 года — 1170. Еще 1020 кандидатов имеют возраст 55−59 лет, а более 650 участников — старше 60 лет. Активнее всего к проекту приобщаются жители Киева, Львовской, Харьковской и Николаевской областей.
Работодатели уже зарегистрировали более 3350 вакансий для участников проекта.

Кого ищут

Чаще всего они ищут продавцов, бухгалтеров, водителей автотранспортных средств, поваров, швей, сторожей и администраторов.

Регионы

Больше всего вакансий предлагают работодатели Киева, Львовской, Харьковской, Ровенской и Запорожской областей.
Одним из партнеров проекта со стороны работодателей стал агропромхолдинг «Астарта-Киев».
В июне на предприятиях компании в Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областях произошла уже вторая волна практической части проекта — «Неделя взрослого стажера».
«После службы в ВСУ и из-за состояния здоровья пришлось искать новые возможности. Стажировка на агропроизводстве стала шансом попробовать себя в новой сфере и получить новый опыт. Через неделю проекта я лучше понял принципы работы элеватора и получил необходимую поддержку от команды предприятия. Это помогло мне оценить свои возможности и понять, в каком направлении хочу двигаться дальше», — отмечает Сергей Гейко, стажер Хмельницкого элеватора.
Опыт Астарты также подтвердил, что люди в возрасте 50+ успешно интегрируются в разновозрастные команды при создании возможностей для адаптации, наставничества и постепенного вхождения в профессию.
По материалам:
Finance.ua
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