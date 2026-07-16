Какой транспорт быстрее проходит границы Сегодня 19:12 — Личные финансы

Какой транспорт быстрее проходит границы

В связи с увеличением пассажиропотока на украинско-польской границе время ожидания на пунктах пропуска может существенно отличаться в зависимости от вида транспорта.

Водители и пассажиры часто выбирают между автобусом, микроавтобусом или собственным автомобилем, однако скорость прохождения зависит не только от количества людей в транспорте, но и правил таможенного и пограничного контроля, пишет inpoland.net

Чаще быстрее границу проходят легковые автомобили, поскольку количество пассажиров в них меньше, а проверка документов занимает меньше времени.

Однако в периоды большой нагрузки очереди для машин могут быть значительными, особенно в популярных пунктах пропуска, таких как Краковец — Корчова, Шегини — Медика или Рава-Русская — Хребенное. В то же время, автомобили имеют преимущество в выборе менее загруженных пунктов пропуска и возможности изменить маршрут.

Автобусы часто имеют отдельные полосы или проходят контроль над специальной процедурой, однако из-за большого количества пассажиров проверка может длиться дольше. Каждый пассажир должен предъявить документы, а в случае дополнительных проверок время ожидания может увеличиться.

Микроавтобусы занимают промежуточное положение: они перевозят меньше людей, чем большие автобусы, но проходят контроль по аналогичным правилам.

Наименьшие очереди обычно фиксируют в будние дни и в ночное время, в то время как перед выходными и праздниками ожидания может значительно увеличиться. Перед поездкой рекомендуется проверять актуальное состояние очередей на границе и выбирать пункт пропуска с меньшей нагрузкой.

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