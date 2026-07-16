Каждый десятый украинец считает ИИ угрозой своей профессии Сегодня 17:02 — Личные финансы

Четверть опрошенных уже ощущают давление технологий

Почти каждый десятый трудоустроенный украинец или учащийся уже испытывает существенную конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере. В то же время более половины респондентов не воспринимают ИИ как угрозу своей работе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело».

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Более 60% респондентов не считают ИИ конкурентом

Среди украинцев, работающих или учащихся, более 60% не испытывают прямой угрозы со стороны искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере.

В частности, 30,5% респондентов воспринимают ИИ исключительно как вспомогательный инструмент в работе, а еще 30% уверены, что специфика их деятельности практически исключает конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта или автоматизации.

Четверть опрошенных уже ощущают давление технологий

Четверть респондентов (25%) сообщили о давлении цифровых технологий на свою профессию. В частности, 13,5% респондентов испытывают незначительную конкуренцию, но замечают четкий тренд к переменам, а 11,5% опрошенных уже сейчас констатируют наличие значительной конкуренции со стороны ИИ в своей профессиональной сфере. 14,5% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос.

30,5% респондентов воспринимают ИИ исключительно как вспомогательный инструмент в работе, www.slovoidilo.ua

Мужчины несколько чаще женщин констатируют наличие жесткой конкуренции с технологиями уже сегодня: 13% против 9%. В то же время, женщины гораздо чаще склонны видеть в алгоритмах не угрозу, а исключительно полезный инструмент: 34% респонденток считают ИИ только своим помощником, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 28%. Доля тех, кто считает свою специальность полностью защищенной из-за специфики работы, абсолютно одинакова в обеих группах (по 30%).

Показательно, что самая молодая группа (18−29 лет) остро ощущает давление инноваций: 16% из них заявляют о значительной конкуренции с ИИ уже сейчас, и в то же время именно молодежь реже всего ссылается на защищенность своей профессии (22% против 30−33% в других поколениях).

Но категория 45−54 года чувствует себя наиболее уверенно: здесь зафиксирован пик восприятия ИИ как помощника (39%). В группе 30−44 года наиболее четко фиксируют долгосрочный тренд — 17% испытывают заметную, хотя и незначительную конкуренцию (при общем показателе 13,5%).

Регионы

Респонденты с юга сильнее всего ощущают присутствие ИИ на рынке труда: суммарно 38% из них зафиксировали конкуренцию.

В Киеве давление ИИ в своей профессиональной сфере испытывает 19% опрошенных. В то же время наиболее «безопасным» в этом контексте чувствует себя северный регион: здесь 42% воспринимают ИИ сугубо как помощника, а уровень ощущения реальной конкуренции самый низкий в Украине — лишь 5%.

Высокий уровень уверенности демонстрирует и восточный регион, где более трети (36%) уверены, что искусственный интеллект является для них исключительно помощником в рабочих процессах.

Наибольшее давление испытывают на юге и в Киеве, www.slovoidilo.ua

Напомним, ранее Finance.ua писал , что каждый пятый респондент испытывает страх из-за развития искусственного интеллекта. В основном украинцы не переживают из-за автоматизации и ИИ, но 21% респондентов выразили страх из-за развития технологий. В основном у них нет четкого плана действий, чтобы оставаться конкурентными на рынке труда.

Наиболее уверены в своей незаменимости зуммеры: 45% респондентов младше 25 лет считают, что их не заменит ИИ. В то же время именно в этой возрастной группе наибольшая доля тех, кто овладевает новыми навыками или другой профессией — 9%. Так же высоко количество проактивных людей и среди кандидатов 45+.

Также мы писали , что 93% опрошенных украинских компаний уже используют ИИ. Наиболее активно планируют внедрять ИИ в торговле, маркетинге и PR, финансовом секторе, образовании и сфере услуг.

Чаще всего компании используют ИИ для анализа данных и рынка и прогнозирования. На втором месте — маркетинг и продажи, в этом направлении ИИ используют около 64% ​​опрошенных компаний. безопасность и киберзащита остаются на последних позициях (18,4%).

Слово і Діло По материалам:

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