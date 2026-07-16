0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как быстро продаются квартиры в Украине

Недвижимость
27
Как быстро продаются квартиры в Украине
Как быстро продаются квартиры в Украине
В начале июля 2026 года средняя скорость продажи квартир в Киеве была такой же, как год назад: срок экспозиции квартир составлял 41 день.
Об этом говорится в аналитике ЛУН.
В то же время в полугодовой ретроспективе зафиксировано ощутимое ускорение заключения сделок: по сравнению с январем, когда продажи длились в среднем 60 дней, срок экспозиции сократился на 31,7%.
Однако за последний месяц рынок немного замедлился по сравнению с июнем (время экспозиции увеличилось с 40 до 41 дня) — но это вполне соответствует традиционной сезонности, когда спрос в летние месяцы снижается.
Как быстро продаются квартиры в Украине
Как отмечают эксперты ЛУН, если посмотреть на рынок более внимательно, то увидим, что сроки экспозиции меняются в зависимости от комнатности. 1-комнатные квартиры утратили прежнюю динамику — за год время их продаж выросло на четверть, увеличившись с 32 до 40 дней.
Как быстро продаются квартиры в Украине
В то же время многокомнатное жилье стало находить покупателей значительно быстрее. Срок экспозиции 2-комнатных квартир сократился на 13,6%, с 44 до 38 дней — то есть 2-комнатная квартира сейчас продается быстрее 1-комнатной.

Куда сместился спрос

Также интересную годовую динамику продемонстрировали 3-комнатные квартиры: год к году время их продажи уменьшилось на 20,8% (с 53 до 42 дней), а по сравнению с январским пиком (73 дня) такие квартиры находят покупателей почти вдвое быстрее.
То есть спрос на однокомнатные квартиры становится более сдержанным — похоже, что фокус покупателей сместился на более просторное жилье.
Продолжает увеличиваться и доступность квартир. Год назад медианная цена столичной 1-комнатной квартиры составила 7,6 средних по городу годовых зарплат, а сейчас она снизилась до 7,5 годовых зарплат.
Как быстро продаются квартиры в Украине
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на квартирыЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems