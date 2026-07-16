Как быстро продаются квартиры в Украине Сегодня 16:00 — Недвижимость

Как быстро продаются квартиры в Украине

В начале июля 2026 года средняя скорость продажи квартир в Киеве была такой же, как год назад: срок экспозиции квартир составлял 41 день.

Об этом говорится в аналитике ЛУН.

В то же время в полугодовой ретроспективе зафиксировано ощутимое ускорение заключения сделок: по сравнению с январем, когда продажи длились в среднем 60 дней, срок экспозиции сократился на 31,7%.

Однако за последний месяц рынок немного замедлился по сравнению с июнем (время экспозиции увеличилось с 40 до 41 дня) — но это вполне соответствует традиционной сезонности, когда спрос в летние месяцы снижается.

Как отмечают эксперты ЛУН, если посмотреть на рынок более внимательно, то увидим, что сроки экспозиции меняются в зависимости от комнатности. 1-комнатные квартиры утратили прежнюю динамику — за год время их продаж выросло на четверть, увеличившись с 32 до 40 дней.

В то же время многокомнатное жилье стало находить покупателей значительно быстрее. Срок экспозиции 2-комнатных квартир сократился на 13,6%, с 44 до 38 дней — то есть 2-комнатная квартира сейчас продается быстрее 1-комнатной.

Куда сместился спрос

Также интересную годовую динамику продемонстрировали 3-комнатные квартиры: год к году время их продажи уменьшилось на 20,8% (с 53 до 42 дней), а по сравнению с январским пиком (73 дня) такие квартиры находят покупателей почти вдвое быстрее.

То есть спрос на однокомнатные квартиры становится более сдержанным — похоже, что фокус покупателей сместился на более просторное жилье.

Продолжает увеличиваться и доступность квартир. Год назад медианная цена столичной 1-комнатной квартиры составила 7,6 средних по городу годовых зарплат, а сейчас она снизилась до 7,5 годовых зарплат.

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