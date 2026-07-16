Украинцы, не получившие 6500 гривен зимней поддержки, могут еще получить средства

Ранее писали, что часть украинцев, имевших право на пособие в 2025 году, не получили средства из-за завершения бюджетного года.
Ситуацию урегулировали: 4 марта Кабмин принял постановление № 284, позволяющее провести эти выплаты уже в 2026 году.
Как будет происходить выплата «Зимней поддержки»
Пенсионный фонд Украины сформирует перечень граждан, имеющих право на пособие, но не получивших его. После этого список будет передан в Министерство социальной политики, которое обеспечит финансирование выплат.
Таким образом, украинцы, чьи заявки были одобрены еще в 2025 году, но остались без средств, смогут получить необходимое им государственное пособие.
Напомним, что Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностях, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году. Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отображает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды