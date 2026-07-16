Украинцы, не получившие 6500 гривен зимней поддержки, могут еще получить средства Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Украинцы, не получившие назначенное в 2025 году единовременное пособие по программе «Зимняя поддержка», все же смогут получить деньги.

Ведь Кабинет Министров принял постановление, разрешающее провести такие выплаты трем категориям граждан. Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия. Подробности здесь

Кабмин принял постановление, которое позволит выплатить единовременное пособие по программе «Зимняя поддержка» людям, которым его назначили в 2025 году, но фактически так и не перечислили.

Изменения касаются трех категорий получателей:

детей из малообеспеченных семей, детей на попечении, детей с инвалидностью, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа,

лиц с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц

одиноких пенсионеров.

По ее словам, речь идет о получателях, которые подали заявление через «Дію» или в бумажной форме, получили положительное решение, однако выплата не состоялась.

В 2026 году Пенсионный фонд сформирует перечень таких людей и передаст его в Минсоцполитику для финансирования.

Ранее писали , что часть украинцев, имевших право на пособие в 2025 году, не получили средства из-за завершения бюджетного года.

Ситуацию урегулировали: 4 марта Кабмин принял постановление № 284, позволяющее провести эти выплаты уже в 2026 году.

Как будет происходить выплата «Зимней поддержки»

Пенсионный фонд Украины сформирует перечень граждан, имеющих право на пособие, но не получивших его. После этого список будет передан в Министерство социальной политики, которое обеспечит финансирование выплат.

Таким образом, украинцы, чьи заявки были одобрены еще в 2025 году, но остались без средств, смогут получить необходимое им государственное пособие.

Напомним, что Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностях, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году. Этот материал создан в рамках проекта Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отображает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.