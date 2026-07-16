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Сколько компаний в Украине ведет один бухгалтер (статистика Опендатабот)

Казна и Политика
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Сколько компаний в Украине ведет один бухгалтер (статистика Опендатабот)
Сколько компаний в Украине ведет один бухгалтер (статистика Опендатабот)
Несмотря на распространенное мнение, что один бухгалтер часто работает сразу с несколькими бизнесами, на практике это больше исключение.
86% бухгалтеров были указаны только в одной компании.
Об этом пишет Опендатабот.
пишет Опендатабот
пишет Опендатабот
Еще 14% работали с двумя-четырьмя компаниями, а пять и более предприятий вели только 279 бухгалтеров. В то же время, только 29 специалистов на всю страну были бухгалтерами для десяти и более компаний.
Сколько компаний в Украине ведет один бухгалтер (статистика Опендатабот)
Более 61,3 тысяч бухгалтеров указаны в финансовой отчетности компаний за 2025 год в Украине. 86% бухгалтеров работают с одной компанией, и только 29 специалистов по всей стране были бухгалтерами для 10+ бизнесов.
Рекордные 28 компаний обслуживал один бухгалтер из Запорожской области в прошлом году. Больше всего специалистов традиционно работает в Киеве.
61 326 бухгалтеров были указаны в финансовой отчетности украинских компаний за 2025 год. Эти специалисты вместе отвечали за подачу отчетности 75 078 компаний. В среднем на одного бухгалтера приходится 1,2 компании — этот показатель почти не меняется уже пятый год подряд.
Теперь в Опендатаботе можно увидеть главного бухгалтера на странице компании, а также найти бухгалтера в поиске по ФИО и проверить, с какими компаниями сотрудничает специалист.

Где больше всего

Сколько компаний в Украине ведет один бухгалтер (статистика Опендатабот)
Больше всего компаний в прошлом году обслуживал бухгалтер из Запорожской области: 28 предприятий. Второе место с показателем 23 компаний разделили бухгалтеры из Днепропетровской и Житомирской областей. Следует отметить, что все эти специалисты вели документацию ОСМД. Третью позицию с 22 компаниями заняла также бухгалтер из Днепропетровщины — это все коммунальные учебные заведения.
Впрочем, больше всего финансовых форм за год подал другой бухгалтер, который сотрудничал с 10 компаниями — 183 отчета в год. Следует отметить, что одно предприятие в течение года может подавать несколько квартальных, годовых и исправленных отчетов.
В целом количество компаний, в отчетности которых указан бухгалтер, постепенно сокращается. Если в 2022 году таких компаний было 80,7 тысяч, то в 2025 году уже 75 тысяч. Вместе с этим уменьшается и количество представленных годовых форм: со 126,9 тысячи до 116,4 тысячи.
Сколько компаний в Украине ведет один бухгалтер (статистика Опендатабот)
Больше всего бухгалтеров традиционно работает в Киеве — более 13 тысяч.
  • Далее следуют Днепропетровщина (5,8 тысячи),
  • Львовщина (4,3 тысячи),
  • Киевщина (4 тысячи)
  • Одесщина (4 тысячи)
Следует отметить, что один бухгалтер может быть учтен в нескольких регионах, если был указан в отчетности компаний из разных областей.
По материалам:
Finance.ua
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