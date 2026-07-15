Бюджетные места будут определять по потребностям экономики Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Бюджетные места будут определять по потребностям экономики

В Украине впервые государственный заказ на подготовку специалистов сформирован на основе долгосрочного прогноза потребностей рынка труда. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Постановление начинает реформу государственного заказа в сфере образования. Теперь его формирование будет базироваться не только на предложениях государственных заказчиков, но прежде всего на прогнозе того, в каких специалистах будет нуждаться экономика Украины в будущем.

Это первый в Украине долгосрочный прогноз потребностей экономики в специалистах, подготовленный на основе экономического моделирования.

Сегодня украинский рынок труда характеризуется существенным структурным дисбалансом: спрос работодателей и предложение рабочей силы часто не отвечают друг другу. Одна из ключевых причин — несоответствие знаний, навыков и квалификаций потребностям экономики. Для преодоления этого дисбаланса необходимо системно прогнозировать, какие специалисты и компетентности потребуются Украине в ближайшие годы и соответственно адаптировать систему образования.

Новый подход будет применен уже к государственному заказу на 2026−2027 годы.

Постановление вводит три взаимосвязанных элемента нового подхода к формированию государственного заказа.

Долгосрочное прогнозирование потребностей рынка труда

В рамках нового подхода проведено экономическое моделирование потребности экономики в специалистах и ​​рабочих кадрах до 2036 года. Он подготовлен Минэкономики совместно с KPMG при поддержке Правительства Бельгии. Документ обсужден с украинскими экспертами, бизнес-ассоциациями и другими стейкхолдерами. Прогноз учитывает ожидаемые структурные изменения экономики под влиянием восстановления, технологического развития, демографических тенденций, миграционных процессов и евроинтеграции.

По базовому сценарию потребность экономики в занятых вырастет с 12,9 млн. человек в 2025 году до 13,6 млн. в 2030 году и 14,6 млн. в 2036 году. В то же время, будет меняться не только численность работников, но и структура спроса. Более всего будет расти потребность в технических, инженерных, производственных, строительных, медицинских, научных и других прикладных направлениях.

Восстановление страны будет формировать дополнительный спрос в строительстве, перерабатывающей промышленности и смежных отраслях. В частности, в строительстве потребность в занятых может возрасти с около 520 тыс. человек до более 1,2 млн. человек в 2036 году. Растет также потребность в работниках перерабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности.

В то же время обращаем внимание, что это первый цикл такого прогнозирования и первое применение новой методологии при формировании государственного заказа. Экономическое моделирование всегда основывается на предположениях, особенно в условиях войны и высокой неопределенности. Именно поэтому прогноз рассматривается как пилотный проект, который будет регулярно обновляться и совершенствоваться. Министерство открыто к предложениям украинских и международных экспертов по развитию методологии и улучшению точности прогнозов.

Оценка потребности экономики в новых специалистах

На основе прогноза потребностей рынка труда проведена оценка потребности экономики в новых специалистах. По расчетам, только в 2032—2036 годах экономике понадобится около 2,62 млн новых работников. Наибольший спрос прогнозируется на специалистов, обученных рабочих с инструментом, профессионалов технического профиля, работников производства, сферы торговли и услуг.

В то же время прогноз показывает, что обеспечить будущую потребность экономики только за счет выпускников учебных заведений будет невозможно. Это означает, что наряду с реформой образования необходимы остаются политики по привлечению экономически неактивного населения к рынку труда и возвращению украинцев из-за границы.

Оценка также позволила сформировать прогноз потребности экономики в поступающих в учреждения профессионального, профессионального высшего и высшего образования. Он показывает постепенное возрастание потребности в профессиональном и профессиональном высшем образовании, в то же время экономика и в дальнейшем потребует значительного количества специалистов с высшим образованием. Это значит, что система образования должна развиваться сбалансированно, усиливая все уровни подготовки в соответствии с долгосрочными потребностями экономики.

Важно, что прогноз определяет потребность экономики в новых работниках, а не автоматически количество бюджетных мест или поступающих. Государственный заказ формируется также с учетом возможностей системы образования, государственной политики и других факторов.

Новый подход к формированию государственного заказа

На основе прогноза потребностей рынка труда и оценки потребности экономики в новых специалистах сформирован государственный заказ на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2026 году.

Принятое решение начинает переход к системе, в которой подготовка специалистов будет постепенно согласовываться с реальными потребностями экономики.

В дальнейшем прогноз планируется обновлять на регулярной основе, чтобы государственный заказ мог оперативно реагировать на изменения в экономике и рынке труда. Долгосрочная цель реформы — сделать прогноз потребностей рынка труда открытым и доступным инструментом для государства, учебных заведений, работодателей и будущих поступающих.

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