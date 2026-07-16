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Адвокат объяснила, что нужно успеть при временном бронировании

Личные финансы
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Адвокат объяснила, что нужно успеть при временном бронировании
Адвокат объяснила, что нужно успеть при временном бронировании
В Украине работает механизм временного бронирования на 45 дней для работников критически важных предприятий, имеющих проблемы с воинским учетом.
За это время необходимо навести порядок с военно-учетными документами.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила адвокат объединения «Актум» Елизавета Коробейникова.

Правило 45 дней

Новый вид бронирования на портале «Дія» разработан исключительно как временный переходный период. Он позволяет критически важным предприятиям забронировать специалистов с нарушениями учета (в том числе состоящих в «розыске» ТЦК) на срок не более 45 календарных дней.
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Главное ограничение этого механизма состоит в том, что:
  • если лицо не успевает решить вопрос с учетом и снять статус нарушителя за 45 дней, автоматически теряет право на отсрочку, а повторно забронировать его по этому алгоритму не получится.
  • наличие временной брони не освобождает человека от обязанности устранить нарушения и не отменяет штрафы.
  • услуга доступна исключительно для работников предприятий ОПК и компаний со статусом критически важных. Для большинства работодателей эта функция недоступна.
После формирования списка работодателем в «Дії» перевод военнообязанного на специальный воинский учет осуществляется автоматически в течение 24 часов.

Что нужно успеть

Временную отсрочку чаще всего оформляют из-за отсутствия учетного документа, отсутствия состояния на учете, неуточненных данных или наличия статуса «в розыске» через ТЦК и СП.
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Чтобы не потерять бронирование, в течение 45 дней необходимо действовать по алгоритму:
  • Если нет документа: сгенерировать его электронную версию через приложение «Резерв+» или «Дію».
  • Если не стоит на учете: обратиться в ТЦК лично или в редких случаях встать на учет дистанционно в «Резерв+».
  • Если данные устарели: актуализировать информацию в приложении «Резерв+».
  • При статусе «в розыске» ТЦК: закрыть дело об административных правонарушениях. Для этого нужно лично обратиться в ТЦК и получить постановление о штрафе или признать вину и оплатить штраф онлайн в «Резерв+». Судебное обжалование в этот период неэффективно из-за продолжительности процессов, превышающей 45 дней.
Юрист отмечает, что не стоит откладывать исправление документов на последние дни из-за риска технических задержек в реестрах. Сразу после устранения нарушений необходимо отменить временную бронь и оформить полноценное бронирование на общих основаниях.
Ранее мы писали, что за год количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%, количество откликов — на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и составляет 35 тыс. грн.
Больше всего вакансий с бронированием работодатели предлагают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время, самые высокие медианные заработные платы — преимущественно в западных областях. Лидирует Закарпатская область с медианной зарплатой в 50 тыс. грн в месяц.
По материалам:
РБК-Україна
АрмияБронирование
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