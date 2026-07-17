Женщины в Украине используют ИИ чаще мужчин — опрос
В Украине технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности и обучении чаще используют женщины, чем мужчины. Среди женщин об использовании таких инструментов сообщили 69% опрошенных, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 59%.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело».
В целом среди опрошенных, работающих или обучающихся, ИИ (например ChatGPT, Gemini, Copilot
и т. д.) используют 64% украинцев. 36% отметили, что пока не привлекают сервисы ИИ для выполнения своих регулярных задач на работе или в обучении.
Женщины активнее интегрируют ИИ в повседневную деятельность
Женщины заметно чаще интегрируют ИИ в свою повседневную деятельность. Так, 69% респонденток заявили, что уже используют подобные инструменты. Среди мужчин пользователей технологией меньше на 10% (при общем показателе 64%). Соответственно мужчины существенно чаще отмечают, что не привлекают ИИ к своим задачам — 41% против 31% у женщин.
Интересно, что самая высокая вовлеченность в использование технологий фиксируется одновременно в двух возрастных категориях — среди самой молодой группы (18−29 лет) и зрелой группы (45−54 года): по 69% опрошенных в этих группах активно применяют ИИ. В то же время старшее поколение предсказуемо декларирует более низкий уровень использования — 42% из них вообще не используют ИИ.
Региональное распределение
Настоящим лидером по внедрению искусственного интеллекта в ежедневную работу или обучение стал Восточный регион, где зафиксирован максимум — 76% опрошенных подтвердили использование таких инструментов, а уровень отказа минимальный и составляет лишь 24%.
Также высокую цифровизацию показывают респонденты в Центральном регионе (71%).
Наименее же привлеченными оказались опрошенные с Запада: почти половина из них (47%) отметили, что не используют ИИ в своей работе или учебе.
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