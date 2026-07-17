Сезон отпусков: почему искать работу в июле выгоднее, чем кажется Сегодня 08:32 — Личные финансы

Проверка резюме

Многие откладывают поиск работы до осени, считая, что летом компании почти не нанимают новых работников. Однако это один из самых распространенных мифов, говорят специалисты robota.ua. На самом деле июль может стать одним из самых удачных периодов для трудоустройства. Объясняем, почему так.

Почему стоит искать работу именно в июле

Летний период имеет несколько преимуществ для кандидатов, активно ищущих новую работу.

Меньше конкурентов. Часть соискателей откладывает поиск до сентября, поэтому на вакансии приходит меньше откликов. Это повышает шансы, что ваше резюме заметят.

Часть соискателей откладывает поиск до сентября, поэтому на вакансии приходит меньше откликов. Это повышает шансы, что ваше резюме заметят. Компании продолжают нанимать. Несмотря на сезон отпусков, бизнес не останавливается. Работодатели открывают новые вакансии, заменяют уволившихся работников и формируют команды для новых проектов.

Несмотря на сезон отпусков, бизнес не останавливается. Работодатели открывают новые вакансии, заменяют уволившихся работников и формируют команды для новых проектов. Осенний наем начинается летом. Если компания планирует, чтобы новый сотрудник вышел на работу в сентябре или октябре, поиск кандидатов часто начинает уже в июле.

Если компания планирует, чтобы новый сотрудник вышел на работу в сентябре или октябре, поиск кандидатов часто начинает уже в июле. Есть больше времени на подготовку. Пока конкуренция ниже можно спокойнее пройти собеседования, доработать резюме и подготовиться к старту работы.

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Если работодатель не отвечает сразу

В июле процесс найма может длиться дольше, ибо часть HR-специалистов, рекрутеров или руководителей находится в отпусках. Потому несколько дней без ответа не означают, что кандидату отказали.

В такой ситуации специалисты советуют:

не воспринимать молчание как отказ;

через 7−10 рабочих дней вежливо уточнить статус рассмотрения резюме;

параллельно откликаться на другие вакансии;

использовать время ожидания для обновления портфолио, подготовки к собеседованиям или изучения новых навыков.

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Как сделать резюме более заметным

В летний период работодатели особенно ценят кандидатов, быстро демонстрирующих свое соответствие вакансии.

Чтобы повысить шансы по приглашению, следует:

адаптировать резюме под каждую вакансию, акцентируя внимание на нужных навыках и опыте;

показывать конкретные результаты, а не только список обязанностей. К примеру, указывать, на сколько удалось увеличить продажи или сократить расходы;

позаботиться о понятной структуре, чтобы рекрутер мог быстро найти ключевую информацию;

указать возможную дату выхода на работу, если вы не можете начать сразу.

Эксперты отмечают: поиск работы требует системности в любое время года. А летом наибольшее преимущество получают те кандидаты, которые не откладывают этот процесс до осени и активно отзываются на вакансии.

Ранее мы сообщали, что отсутствие ответов от работодателя — это не случайность. Если вы отправляете резюме и получаете только тишину, это не значит, что вам просто не везет. Возможно, вы допускаете типичные ошибки, из-за которых рекрутеры молчат. Подробно о 7 ошибках в резюме, из-за которых вы не получаете фидбек от работодателя — читайте здесь.

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