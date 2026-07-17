0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как ИИ перевернул рынок труда в Украине: у кого зарплаты взлетели более чем на 73%

Личные финансы
2
Как ИИ перевернул рынок труда в Украине: у кого зарплаты взлетели более чем на 73%
Как ИИ перевернул рынок труда в Украине: у кого зарплаты взлетели более чем на 73%
Наибольший скачок на рынке труда зафиксировали у специалистов, работающих с искусственным интеллектом.
Об этом известно из данных Work.ua, пишет 24tv.ua.
Средняя зарплата таких работников увеличилась сразу на 73% и составляет 42 500 гривен. Речь идет как о специалистах, занимающихся разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта, так и о специалистах, использующих ИИ для создания контента или автоматизации бизнес-процессов.

У кого существенно выросли зарплаты

  • специалист по ИИ — 42 500 гривен (+73%);
  • технолог мебельного производства — 55 000 гривен (+69%);
  • визовый менеджер — 40 000 гривен (+60%);
  • преподаватель программирования — 20 000 гривен (+60%);
  • каменщик — 60 000 гривен (+60%);
  • кровельщик — 47 500 гривен (+58%);
  • автор — 43 000 гривен (+56%);
  • социальный работник — 24 000 гривен (+55%);
  • плиточник — 57 500 гривен (+53%);
  • зоотехник — 37 500 гривен (+53%).
Читайте также
Отдельно эксперты отмечают область рабочих профессий, где работодатели продолжают активно конкурировать за работников. Из-за дефицита кадров бизнес вынужден регулярно повышать зарплаты.
Средние доходы составляют:
  1. Каменщик — 60 000 гривен;
  2. Плиточник — 57 500 гривен;
  3. Технолог мебельного производства — 55 000 гривен;
  4. Кровельщик — 47 500 гривен.

Зарплаты растут неравномерно

Эксперты объясняют, что рынок труда продолжает меняться под влиянием нескольких факторов:
  • развитию технологий искусственного интеллекта;
  • острого дефицита квалифицированных кадров;
  • высокого спроса на рабочие специальности;
  • конкуренции компаний за опытных работников
В то же время в отдельных сферах до сих пор существует дисбаланс между ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями работодателей. В некоторых профессиях компании готовы платить больше, чем просят претенденты, тогда как в других зарплатные ожидания соискателей работы остаются выше рыночных предложений.
Напомним, почти каждый десятый трудоустроенный украинец или учащийся уже испытывает существенную конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере. В то же время более половины респондентов не воспринимают ИИ как угрозу своей работе.
Среди украинцев, работающих или обучающихся, более 60% не испытывают прямой угрозы со стороны искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере.
В частности, 30,5% респондентов воспринимают ИИ исключительно как вспомогательный инструмент в работе, а еще 30% уверены, что специфика их деятельности практически исключает конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта или автоматизации.
По материалам:
Finance.ua
РаботаФинтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems