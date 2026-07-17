Как ИИ перевернул рынок труда в Украине: у кого зарплаты взлетели более чем на 73%
Наибольший скачок на рынке труда зафиксировали у специалистов, работающих с искусственным интеллектом.
Средняя зарплата таких работников увеличилась сразу на 73% и составляет 42 500 гривен. Речь идет как о специалистах, занимающихся разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта, так и о специалистах, использующих ИИ для создания контента или автоматизации бизнес-процессов.
У кого существенно выросли зарплаты
- специалист по ИИ — 42 500 гривен (+73%);
- технолог мебельного производства — 55 000 гривен (+69%);
- визовый менеджер — 40 000 гривен (+60%);
- преподаватель программирования — 20 000 гривен (+60%);
- каменщик — 60 000 гривен (+60%);
- кровельщик — 47 500 гривен (+58%);
- автор — 43 000 гривен (+56%);
- социальный работник — 24 000 гривен (+55%);
- плиточник — 57 500 гривен (+53%);
- зоотехник — 37 500 гривен (+53%).
Отдельно эксперты отмечают область рабочих профессий, где работодатели продолжают активно конкурировать за работников. Из-за дефицита кадров бизнес вынужден регулярно повышать зарплаты.
Средние доходы составляют:
- Каменщик — 60 000 гривен;
- Плиточник — 57 500 гривен;
- Технолог мебельного производства — 55 000 гривен;
- Кровельщик — 47 500 гривен.
Зарплаты растут неравномерно
Эксперты объясняют, что рынок труда продолжает меняться под влиянием нескольких факторов:
- развитию технологий искусственного интеллекта;
- острого дефицита квалифицированных кадров;
- высокого спроса на рабочие специальности;
- конкуренции компаний за опытных работников
В то же время в отдельных сферах до сих пор существует дисбаланс между ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями работодателей. В некоторых профессиях компании готовы платить больше, чем просят претенденты, тогда как в других зарплатные ожидания соискателей работы остаются выше рыночных предложений.
Напомним, почти каждый десятый трудоустроенный украинец или учащийся уже испытывает существенную конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере. В то же время более половины респондентов не воспринимают ИИ как угрозу своей работе.
Среди украинцев, работающих или обучающихся, более 60% не испытывают прямой угрозы со стороны искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере.
В частности, 30,5% респондентов воспринимают ИИ исключительно как вспомогательный инструмент в работе, а еще 30% уверены, что специфика их деятельности практически исключает конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта или автоматизации.
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