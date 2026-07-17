Как ИИ перевернул рынок труда в Украине: у кого зарплаты взлетели более чем на 73% Сегодня 10:00 — Личные финансы

Как ИИ перевернул рынок труда в Украине: у кого зарплаты взлетели более чем на 73%

Наибольший скачок на рынке труда зафиксировали у специалистов, работающих с искусственным интеллектом.

Об этом известно из данных Work.ua , пишет 24tv.ua.

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Средняя зарплата таких работников увеличилась сразу на 73% и составляет 42 500 гривен. Речь идет как о специалистах, занимающихся разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта, так и о специалистах, использующих ИИ для создания контента или автоматизации бизнес-процессов.

У кого существенно выросли зарплаты

специалист по ИИ — 42 500 гривен (+73%);

технолог мебельного производства — 55 000 гривен (+69%);

визовый менеджер — 40 000 гривен (+60%);

преподаватель программирования — 20 000 гривен (+60%);

каменщик — 60 000 гривен (+60%);

кровельщик — 47 500 гривен (+58%);

автор — 43 000 гривен (+56%);

социальный работник — 24 000 гривен (+55%);

плиточник — 57 500 гривен (+53%);

зоотехник — 37 500 гривен (+53%).

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Отдельно эксперты отмечают область рабочих профессий, где работодатели продолжают активно конкурировать за работников. Из-за дефицита кадров бизнес вынужден регулярно повышать зарплаты.

Средние доходы составляют:

Каменщик — 60 000 гривен; Плиточник — 57 500 гривен; Технолог мебельного производства — 55 000 гривен; Кровельщик — 47 500 гривен.

Зарплаты растут неравномерно

Эксперты объясняют, что рынок труда продолжает меняться под влиянием нескольких факторов:

развитию технологий искусственного интеллекта;

острого дефицита квалифицированных кадров;

высокого спроса на рабочие специальности;

конкуренции компаний за опытных работников

В то же время в отдельных сферах до сих пор существует дисбаланс между ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями работодателей. В некоторых профессиях компании готовы платить больше, чем просят претенденты, тогда как в других зарплатные ожидания соискателей работы остаются выше рыночных предложений.

Напомним, почти каждый десятый трудоустроенный украинец или учащийся уже испытывает существенную конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере. В то же время более половины респондентов не воспринимают ИИ как угрозу своей работе.

Среди украинцев, работающих или обучающихся, более 60% не испытывают прямой угрозы со стороны искусственного интеллекта в своей профессиональной сфере.

В частности, 30,5% респондентов воспринимают ИИ исключительно как вспомогательный инструмент в работе, а еще 30% уверены, что специфика их деятельности практически исключает конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта или автоматизации.

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