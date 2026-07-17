Кто может получить ваучер на обучение до 33 тысяч гривен

Государственная программа ваучеров на обучение дает взрослым возможность бесплатно или с частичной доплатой получить новую профессию, повысить квалификацию или получить более высокий уровень образования.
Об этом в эфире ICTV рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.
По его словам, ваучер покрывает около 33 тыс. грн. стоимости обучения. Если выбранная образовательная программа стоит дороже, то разницу можно доплатить самостоятельно.
Воспользоваться программой могут:
ветераны;
внутренне перемещенные лица;
люди с инвалидностью;
граждане в возрасте от 45 лет.
Также на сайте Государственной службы занятости доступны и другие категории участников и экспериментальные программы, которые постепенно внедряет правительство.
Профессии
В настоящее время программа включает более 150 профессий и специальностей. По ваучеру можно:
получить новую профессию;
повысить квалификацию;
получить следующий образовательный уровень, в частности поступить в магистратуру.
По словам Дмитрия Завгороднего, наибольшим спросом на рынке труда сегодня пользуются специалисты технических и рабочих профессий.
Самые востребованные
операторы станков с числовым программным управлением;
электромонтеры;
электрослесари;
сварщики;
специалисты по радиоэлектронике;
каменщики;
штукатуры;
сантехники;
электрики.
В МОН отмечают, что многие после краткосрочного обучения по этим направлениям быстро находят работу.
Как воспользоваться
Около трети участников программы используют ваучер для получения новой профессии. Чаще всего это ветераны и внутренне перемещенные лица.
Еще примерно треть участников выбирает повышение квалификации или обучения на следующем образовательном уровне. В частности, каждый четвертый использует ваучер для поступления в магистратуру на контрактной форме обучения.