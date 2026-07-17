Кто может получить ваучер на обучение до 33 тысяч гривен Сегодня 10:33 — Личные финансы

Кто может получить ваучер на обучение до 33 тысяч гривен

Государственная программа ваучеров на обучение дает взрослым возможность бесплатно или с частичной доплатой получить новую профессию, повысить квалификацию или получить более высокий уровень образования.

Дмитрий Завгородний. Об этом в эфире ICTV рассказал заместитель министра образования и науки

По его словам, ваучер покрывает около 33 тыс. грн. стоимости обучения. Если выбранная образовательная программа стоит дороже, то разницу можно доплатить самостоятельно.

Воспользоваться программой могут:

ветераны;

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

граждане в возрасте от 45 лет.

Также на сайте Государственной службы занятости доступны и другие категории участников и экспериментальные программы, которые постепенно внедряет правительство.

Профессии

В настоящее время программа включает более 150 профессий и специальностей. По ваучеру можно:

получить новую профессию;

повысить квалификацию;

получить следующий образовательный уровень, в частности поступить в магистратуру.

По словам Дмитрия Завгороднего, наибольшим спросом на рынке труда сегодня пользуются специалисты технических и рабочих профессий.

Самые востребованные

операторы станков с числовым программным управлением;

электромонтеры;

электрослесари;

сварщики;

специалисты по радиоэлектронике;

каменщики;

штукатуры;

сантехники;

электрики.

В МОН отмечают, что многие после краткосрочного обучения по этим направлениям быстро находят работу.

Как воспользоваться

Около трети участников программы используют ваучер для получения новой профессии. Чаще всего это ветераны и внутренне перемещенные лица.

Еще примерно треть участников выбирает повышение квалификации или обучения на следующем образовательном уровне. В частности, каждый четвертый использует ваучер для поступления в магистратуру на контрактной форме обучения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.