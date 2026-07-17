0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто может получить ваучер на обучение до 33 тысяч гривен

Личные финансы
86
Кто может получить ваучер на обучение до 33 тысяч гривен
Кто может получить ваучер на обучение до 33 тысяч гривен
Государственная программа ваучеров на обучение дает взрослым возможность бесплатно или с частичной доплатой получить новую профессию, повысить квалификацию или получить более высокий уровень образования.
Об этом в эфире ICTV рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.
По его словам, ваучер покрывает около 33 тыс. грн. стоимости обучения. Если выбранная образовательная программа стоит дороже, то разницу можно доплатить самостоятельно.
Воспользоваться программой могут:
  • ветераны;
  • внутренне перемещенные лица;
  • люди с инвалидностью;
  • граждане в возрасте от 45 лет.
Также на сайте Государственной службы занятости доступны и другие категории участников и экспериментальные программы, которые постепенно внедряет правительство.

Профессии

В настоящее время программа включает более 150 профессий и специальностей. По ваучеру можно:
  • получить новую профессию;
  • повысить квалификацию;
  • получить следующий образовательный уровень, в частности поступить в магистратуру.
По словам Дмитрия Завгороднего, наибольшим спросом на рынке труда сегодня пользуются специалисты технических и рабочих профессий.

Самые востребованные

  • операторы станков с числовым программным управлением;
  • электромонтеры;
  • электрослесари;
  • сварщики;
  • специалисты по радиоэлектронике;
  • каменщики;
  • штукатуры;
  • сантехники;
  • электрики.
В МОН отмечают, что многие после краткосрочного обучения по этим направлениям быстро находят работу.

Как воспользоваться

Около трети участников программы используют ваучер для получения новой профессии. Чаще всего это ветераны и внутренне перемещенные лица.
Еще примерно треть участников выбирает повышение квалификации или обучения на следующем образовательном уровне. В частности, каждый четвертый использует ваучер для поступления в магистратуру на контрактной форме обучения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems