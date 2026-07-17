В Укрзализныце объяснили, почему в Украине не хватает билетов на поезда Сегодня 11:25 — Личные финансы

Имеющийся подвижной состав максимально вовлечен в перевозки

Пассажирские вагоны «Укрзализныци» продолжают стареть, а полномасштабная война лишь усугубляет проблему. Часть подвижного состава была уничтожена или повреждена в результате российских обстрелов, еще сотни вагонов требуют ремонта или подлежат списанию.

Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в комментарии РБК-Украина.

В «Укрзализныце» объяснили, что имеющийся подвижной состав максимально задействован в перевозках из-за высокого спроса, особенно в летний сезон. Только в июне парк пополнился шестью новыми пассажирскими вагонами и тремя модернизированными детскими вагонами. Это позволило частично сократить дефицит мест по отдельным направлениям.

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В частности, на маршруте Киев-Львов соотношение спроса к предложению удалось снизить с 5:1 до 4:1.

В то же время компания регулярно корректирует график движения поездов с учетом ситуации безопасности, пассажиропотока, наличия вагонов, эффективности их использования, экономической целесообразности и пропускной способности железнодорожной сети.

Ситуация с пассажирскими вагонами

С начала полномасштабного вторжения железнодорожная инфраструктура и подвижной состав регулярно подвергаются российским атакам. С 24 февраля 2022 года было зафиксировано более 5,4 тыс. обстрелов, в результате которых повреждено более 25,8 тыс. объектов.

Из-за войны уже уничтожены 46 пассажирских вагонов. Еще 200 вагонов нуждаются в капитальном ремонте после обстрелов и атак дронов.

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Кроме боевых повреждений, компания сталкивается и с проблемой физического износа подвижного состава. По данным перевозчика, еще 1050 вагонов ожидают обследования и возможного вывода из эксплуатации через возраст и неудовлетворительное техническое состояние.

Средний возраст пассажирских вагонов составляет 35,4 года, а уровень их износа достиг 74,2%.

Обновление парка

В «Укрзализныце» сообщили, что в 2026 году планируют обновить разными видами ремонта 1184 пассажирских вагона. Работы будут выполнять своими силами производственных подразделений филиала «Пассажирская компания» без привлечения посторонних подрядчиков.

Параллельно продолжается закупка нового подвижного состава. Согласно государственной программе, в 2025—2028 годах запланировано приобрести 366 новых пассажирских вагонов, в том числе по 100 вагонов ежегодно.

В течение 2024−2025 годов «Укрзалізниця» уже получила 66 новых вагонов украинского производства, закупленных еще в 2023 году.

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Кроме того, в 2025 году было законтрактовано производство еще 100 вагонов, из которых 60 изготовить и ввести в эксплуатацию уже в этом году. В 2026 и 2027 годах компания планирует закупать по 100 вагонов ежегодно.

В компании подчеркнули, что стоимость нового пассажирского вагона определяется по результатам открытых тендеров и зависит от его типа — купейного, СВ или инклюзивного.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинская железная дорога входит в летний период с серьезным дефицитом вагонов, что повлияет на доступность билетов. На фоне роста пассажирского спроса количество исправных вагонов сокращается из-за последствий войны, повреждения инфраструктуры и износа парка. В компании советуют бронировать билеты заранее — не менее 20 суток до поездки. Если не удалось приобрести билет сразу, рекомендуется использовать функцию автовыкупа.

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